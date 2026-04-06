Fútbol

Greivin Porras critica fuertemente a la árbitra Marianela Araya por su trabajo en el Alajuelense vs. Guadalupe

Marianela Araya, árbitra del juego Alajuelense - Guadalupe, falló en una decisión importante, según analista

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Por Esteban Valverde y Fanny Tayver Marín
Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Marianela Araya fue señalada por no expulsar a un jugador de Alajuelense y otro de Guadalupe. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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