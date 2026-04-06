Greivin Porras critica fuertemente a la árbitra Marianela Araya por su trabajo en el Alajuelense vs. Guadalupe

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marianela Araya fue señalada por no expulsar a un jugador de Alajuelense y otro de Guadalupe.

Greivin Porras, analista arbitral de La Nación, criticó fuertemente a la central del juego entre Alajuelense y Guadalupe FC, Marianela Araya.

El exárbitro fue claro en afirmar que la jugada que protagonizaron Axel Amador de Guadalupe e Isaac Badilla de Alajuelense, en la que ambos se agradieron sin balón en disputa, debió ser tarjeta roja para los dos futbolistas.

“Debió ser roja para ambos. Los dos se agredieron. Muy mal criterio de Marianela. Es roja para los dos. Jamás amarilla para uno solo”, afirmó Porras.

La jugada en principio fue señalada como falta a favor de Guadalupe y una tarjeta roja para Badilla, sin embargo el VAR intervino y la árbitra fue a la pantalla a ver la acción. Seguidamente decidió cambiar la roja por una amarilla.

El partido entre manudos y guadalupanos terminó 1 a 1.