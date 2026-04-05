Greivin Porras asegura que a Saprissa le perdonaron una tarjeta roja ante Pérez Zeledón

El partido entre Saprissa y Pérez Zeledón ha sido de entradas fuertes y mucha marca. En la acción William Fernández marca a Thomas Rodríguez, delantero morado.

Greivin Porras, analista arbitral de La Nación, afirmó que Saprissa debió quedarse con un hombre menos en el terreno de juego en el duelo contra Pérez Zeledón.

Porras se refiere a la jugada que se dio en los primeros minutos del segundo tiempo entre el defensor morado Pablo Arboine y el atacante de Pérez Zeledón, Andrey Soto.

“Es roja directa, de eso no tengo duda. Es una acción de juego brusco grave. El problema es el criterio ‘suave’ del árbitro para juzgar”, afirmó Porras.

Para el analista, se trata de una clara agresión de Arboine al futbolista de Pérez Zeledón.

El duelo entre morados y generaleños estaba 0 a 0 al minuto 64.

El cotejo también tuvo jugadas complicadas en el primer tiempo; por ejemplo, un encontronazo entre Luis José Hernández y Luis Javier Paradela, el cual terminó con tarjeta amarilla para ambos futbolistas.

El central del cotejo es Brayan Cruz, asistido por Jeriel Valverde y Edwin Salazar. El árbitro VAR es Benjamín Pineda.