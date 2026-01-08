Fútbol

Futbolista costarricense del Atlético de Madrid muestra toda su ambición en el club

La jugadora costarricense deja patente su deseo de sumar títulos con el Atlético de Madrid

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Priscilla Chinchilla fue presentada la semana pasada como jugadora del Atlético de Madrid.
Priscila Chinchilla fue presentada la semana pasada como jugadora del Atlético de Madrid. (Atlético de Madrid/Atlético de Madrid)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Priscilla ChinchillaAtlético de Madrid
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.