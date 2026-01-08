Futbolista costarricense del Atlético de Madrid muestra toda su ambición en el club

Priscila Chinchilla fue presentada la semana pasada como jugadora del Atlético de Madrid.

Priscila Chinchilla, jugadora tica del Atlético de Madrid de España, dejó ver toda su ambición al vestir de Colchonera e imaginarse alzando cetros con la vestimenta rojiblanca.

La costarricense dio una entrevista a las redes sociales del equipo, donde externó que sueña con alzar la Supercopa de España y se imagina disputando la Liga de Campeones de Europa con su nuevo plantel.

“Queremos ganar todas las competiciones, ahora vamos por la Supercopa, la Champions. Como grupo queremos ganar. Espero hacer muchos goles”, externó.

Priscila Chinchilla añadió que su paso al Atlético es un sueño hecho realidad, ya que desde niña seguía a los rojiblancos.

“Es algo muy importante para mí y mi carrera. Esto siempre lo soñé, a este club lo sigo desde muy pequeña”, pronunció.

Chinchilla describió lo que puede aportar en el terreno de juego, donde considera que su aporte va desde la garra en el campo.

“Soy una persona muy guerrera, luchadora, pese a que llevo muchos años afuera pues no me he rendido. Trato de valorar las cosas, solo espero el momento de debutar”, finalizó.

Priscila Chinchilla, que también es seleccionada de Costa Rica, firmó hasta 2027 con el Atlético de Madrid.