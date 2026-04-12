Esto dijo José Saturnino Cardozo luego de hincar a Saprissa en ‘La Cueva’

José Saturnino Cardozo, entrenador de Liberia, se mostró orgulloso por la victoria que consiguió su club ante Saprissa. Luego de 16 años, el plantel guanacasteco volvió a ganar en la Cueva.

—¿Cómo vivió el triunfo ante Saprissa, luego de 16 años en que el equipo guanacasteco no ganaba en Tibás?

—Estoy contento, feliz. Este equipo, cuando comenzamos a construirlo, buscó jugadores con carácter. Vinimos a un estadio difícil, complicado, pero la clave está en la personalidad y el deseo de ganar siempre. Tenemos jugadores con carácter y sabíamos que queríamos ganar ya en este estadio. Me siento orgulloso de mis jugadores. Verlos luchar me reconforta mucho, por cómo entrenan mis futbolistas. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero tuvimos estabilidad en el medio del campo.

—¿Por qué Liberia ahora sí rindió ante Saprissa y no como sucedió en el Torneo de Copa?

—Ese día el rival jugó mejor. Nosotros analizamos lo que hicimos, pero también hay que tener claro que aquello fue un partido de Copa. Ellos llegaron mejor que nosotros, pero esta vez era un partido diferente. Siento que tuvimos a los jugadores convencidos; hicimos dinámicas de grupo. Los jugadores nunca dejaron de creer, pese a lo que había pasado en la Copa, pero estoy contento con lo que demostraron. Estamos convencidos de los jugadores que tenemos.

—¿Está Liberia para ser campeón?

—Vamos paso a paso. Nosotros nos imaginamos diferentes cosas dentro del vestuario; tenemos respeto y armonía. Esto me encanta, porque ahora entrenamos y los jugadores salen del estadio hasta las 11 a. m. Nosotros tenemos convivencia. Vamos paso a paso, tenemos objetivos trazados, pero vamos día a día con la idea de competir más arriba.

—¿Antonny Monreal es clave en su planteamiento?

—El arquero está para eso, para atajar. Cuando ellos recibieron el segundo gol, era normal que Saprissa se viniera con todo. Yo me siento contento por Monreal, porque es un futbolista callado, que trabaja; él trata de mejorar siempre. Siento que es un arquero que sabe demostrar que es de los mejores del campeonato. Estoy contento por él.

—¿Cómo afrontar los tres partidos que restan con la presión de defender ese cuarto lugar?

—Siempre priorizamos al jugador que está en el plantel. Yo me identifico con los jóvenes y soy feliz trabajando con ellos. Si un chico a los 21 años no tiene ya Primera División… pues hay algo mal. A mí me gustan los jugadores con hambre. Llevamos a futbolistas que estuvieron en Saprissa, en Alajuelense, y acá los tenemos cómodos, a gusto. Los jugadores que tengo quieren salir adelante y así enfrentaremos lo que venga.