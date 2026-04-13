Esta es la respuesta de Roberto Córdoba y San Carlos sobre denuncia de racismo que hizo DT de Guadalupe

Roberto Córdoba es el capitán de San Carlos, esta imagen es de un duelo contra Liberia.

Roberto Córdoba, capitán de San Carlos, rechazó la denuncia hecha por Alfredo Morales, DT de Guadalupe, sobre un supuesto insulto racista hacia el futbolista guadalupano Joustine Mondy.

Córdoba explicó en Radio Columbia:

“¿Qué puedo decir...? Lo que me provoca es risa y molestia, porque yo tengo compañeros de color. Ellos (los de Guadalupe) quieren enredar y hacer un juego diferente. No, no hubo ninguna ofensa. Yo estaba discutiendo con Marvin Angulo, pero él (Joustine Mondy) llega a golpearme”, declaró.

“Están desviando la atención, no sé qué quieren hacer con esto. En la toma se ve que estoy hablando con Marvin Angulo y todo bien. No pasa nada. Lo más importante es que ganamos, salimos de abajo y seguimos peleando arriba”, agregó.

Carlos Acosta, gerente deportivo norteño, también dio su versión ante consulta de La Nación:

“No tengo nada que decir, son cosas que pasan en la cancha. ¿Por qué no se lo dijeron al árbitro y activaron el protocolo? ¿Qué pruebas hay? Lo mismo pasó la otra vez con Mariano Torres, en su momento, y no quedó en nada. Esperaremos una denuncia formal, si es que la hay, y defenderemos lo que ameritemos”, finalizó.