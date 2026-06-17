Fútbol

Esta es la primera reacción del Municipal Liberia ante detención de su presidente por presunto narcotráfico

El Municipal Liberia se refirió brevemente a consultas sobre la detención de su presidente, Wilder Eusse

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Por Esteban Valverde
El presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, fue detenido este miércoles en los alrededores de la Sabana, en San José, luego de que Estados Unidos lo requiriera en extradición por presunto narcotráfico.
El presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, fue detenido este miércoles en los alrededores de La Sabana, en San José, luego de que Estados Unidos lo requiriera en extradición por presunto narcotráfico. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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