Esta es la primera reacción del Municipal Liberia ante detención de su presidente por presunto narcotráfico

El presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, fue detenido este miércoles en los alrededores de La Sabana, en San José, luego de que Estados Unidos lo requiriera en extradición por presunto narcotráfico.

El Municipal Liberia emitió una primera declaración breve luego de la detención de su presidente, Wilder Eusse Osorio, por parte del OIJ, luego de que las autoridades atendieran una solicitud de Estados Unidos relacionada con una causa abierta por presunto narcotráfico.

“Por el momento, de parte de nuestra institución no vamos a brindar ningún tipo de declaraciones. En el momento oportuno atenderemos las consultas y emitiremos las declaraciones respectivas”, informó el club en su chat de prensa.

Presidente del Municipal Liberia detenido: Estados Unidos solicitó extradición

La Nación también consultó al presidente ejecutivo de la institución, Luis Felipe Eusse (sobrino de Wilder); sin embargo, no respondió el mensaje enviado a su teléfono.

Wilder Eusse, jerarca del cuadro pampero, fue detenido este miércoles 17 de junio en las inmediaciones de La Sabana, según confirmó el Ministerio Público.

De acuerdo con esa entidad, contra Eusse existe una acusación formal presentada el 10 de junio de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, además de una orden de arresto emitida en su contra.

El pasado 26 de mayo, el Municipal Liberia emitió un comunicado luego de que en el país se realizaran una serie de allanamientos relacionados con el conocido “Caso Lusso”, ya que en dicho expediente el nombre de Eusse aparece mencionado en ocho ocasiones.

“Municipal Liberia ha desarrollado sus actividades bajo principios de legalidad, orden administrativo y cumplimiento normativo, cumpliendo con sus obligaciones contables, tributarias, fiscales, administrativas y deportivas”, publicó la entidad en defensa de su jerarca en aquel momento.