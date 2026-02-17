¿Está en duda la continuidad de José Saturnino Cardozo por los malos resultados?

José Saturnino Cardozo llegó a semifinales el torneo pasado con Liberia, ahora buscará la final del Torneo de Copa y volver a instancias definitivas en el campeonato nacional.

José Saturnino Cardozo fue el entrenador que destacó en el torneo pasado al llevar al Municipal Liberia a las semifinales del Apertura 2025; no obstante, en el Clausura 2026 el rendimiento de su equipo es muy preocupante para sus aficionados, con apenas cinco puntos de 21 disputados.

Ante esto, y en un fútbol tan variable como el costarricense, surge el cuestionamiento: ¿está en duda el puesto de entrenador de Cardozo en Liberia?

El presidente del club, Wílder Eusse, habló con La Nación sobre el momento de su escuadra y dio a conocer que no existe posibilidad de que prescindan de los servicios del DT paraguayo.

“Hemos tenido reuniones, pero no para pensar en destituirlo o que él se vaya; lo que queremos es revertir la situación. La confianza en el profe es al 100% y así será hasta que termine el contrato. El profe viene haciendo un trabajo excelente. No nos acompañan los resultados, pero ya tenemos clara una meta: vamos a ganar siete partidos de acá en adelante”, afirmó Eusse.

El jerarca señaló que, en los análisis que han hecho, encontraron que una seguidilla de lesiones, como las que sufrieron Erick Torres, Fernando Lesme e Irvin Huertas, les afectó considerablemente.

Eusse resaltó que con la planilla ya se conversó y se les hizo saber la importancia de ganar el fin de semana, cuando Liberia choque con Cartaginés.

“No ha sido fácil el arranque. En los siete partidos hemos tenido irregularidad y eso nos pasa factura. Hemos tenido juegos en los que fallamos en los últimos minutos; también hemos sufrido muchas lesiones y eso nos ha afectado bastante. Los juveniles lo han hecho bien, pero en ocasiones se necesita jerarquía”, añadió.

Liberia, en la clasificación general, está en la quinta posición con 32 puntos, mientras que Cartaginés es cuarto con 41; es decir, una diferencia de nueve unidades. El partido entre ambos es clave en la lucha por el cuarto puesto de esta tabla, que otorga un cupo para la próxima Copa Centroamericana.

En la Ciudad Blanca se propusieron como meta estar en la próxima edición regional, sobre todo luego de que en el segundo semestre de 2025 lograron acceder a semifinales.

“Seguimos con la meta intacta de estar en la Centroamericana. Nosotros esperamos que este domingo, contra Cartaginés, ya entremos en una regularidad. Lo que no podemos es vivir un partido como el que tuvimos contra Puntarenas (derrota 4-1), porque fue para el olvido; no nos encontramos”, sentenció.

En el Clausura 2026, los liberianos marchan en el noveno puesto con cinco puntos, los mismos que tiene el último lugar, Guadalupe.

José Saturnino Cardozo está seguro en Liberia. El “Diablo Mayor” no se mueve y en el cuadro guanacasteco piensan que tienen el material para revertir su situación.

Una motivación adicional para los Coyotes es que están en semifinales del Torneo de Copa, certamen que tendrá su final a partido único en el estadio Edgardo Baltodano.

“Nosotros nos propusimos estar en esa final porque queremos regalarle eso a la afición, por lo que estamos mentalizados en sacar la serie contra Saprissa; pero antes debemos buscar nivelarnos en el campeonato nacional”, concluyó Eusse.

El duelo semifinal entre morados y liberianos se disputará entre el 25 y el 29 de marzo.