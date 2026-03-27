¿Esta bien cobrado el penal en contra de Costa Rica? Esto dice el analista arbitral Greivin Porras

En el compromiso de fogueo que se disputa en el Mardan Sports Complex de Turquía, Jordania logró romper el empate y aventajarse en el marcador. La anotación llegó desde los once pasos al minuto 50, sentenciando el 1-0 momentáneo en un encuentro que marca el inicio de la era de Fernando “Bocha” Batista como estratega de Costa Rica.

La acción que derivó en el castigo máximo se gestó apenas al arranque de la etapa complementaria, cuando el zaguero Jeyland Mitchell intentó rechazar un esférico dentro del área por el sector izquierdo; no obstante, extendió los brazos e impactó el rostro del atacante Mousa Tamari.

El juez central no dudó en señalar la infracción que, a la postre, se tradujo en la ventaja para el cuadro asiático.

Penal más hediondo pic.twitter.com/teFFDFHvCv — TD Más (@tdmascrc) March 27, 2026

Aunque hubo algunas dudas, el analista arbitral Greivin Porras mencionó a La Nación, “Es un penal bien cobrado, ya que la falta sancionada es por la agresión al rival”, en relación al manotazo de Mitchell.

Costa Rica pierde 2-1 al minuto 86′.