Fútbol

¿Esta bien cobrado el penal en contra de Costa Rica? Esto dice el analista arbitral Greivin Porras

Jordania se puso al frente ante la Selección de Costa Rica con un penal que levantó dudas

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Por Steven Torres
Victoria de Jordania vs Costa Rica
Costa Rica pierde ante Jordania, con un penal cuestionado. Aquí Josimar Alcócer ante Mousa Al Tamari. (Redes Sociales de Jordania/Redes Sociales de Jordania)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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