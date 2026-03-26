Equipo de Luis Marín en El Salvador vetó a un periodista y desata la polémica

El equipo Inter FA de El Salvador, que tiene como entrenador al costarricense Luis Marín, dio a conocer el veto al periodista salvadoreño Eugenio Calderón.

“Esta decisión se toma como consecuencia de las recientes declaraciones emitidas en su programa ‘Vaya usted a saber’, las cuales consideramos irresponsables, carentes de fundamento y claramente difamatorias, atentando contra la integridad, reputación y valores de nuestra institución”, se lee en el comunicado.

Según trascendió en la prensa salvadoreña, Calderón dijo en su programa que “le parecían raras las actuaciones de los jugadores del club Inter FA, por los tipos de goles que recibían”.

Ante esto, el cuadro tomó la decisión de negarle la credencial de prensa en los juegos como local, hasta nuevo aviso.

El comunicado generó todo tipo de reacciones en redes sociales desde aficionados que aplauden la situación hasta otros que lanzaron fuertes críticas contra el club, al considerar que se está violentando la libre expresión.

La Nación intentó conocer la versión de Eugenio Calderón y se buscó su contacto telefónico con dos colegas salvadoreños, quienes no lo tenían, además se visitó las redes sociales de Calderón para conocer si había hecho alguna publicación al respecto pero en X no genera contenido desde hace tres días.

En la última jornada, el Inter FA perdió 5-0 contra Cacahuatique. El resultado hizo que la prensa cuscatleca fuera muy crítica con el club, que está en la quinta posición de la clasificación con 24 puntos, mientras que el líder es el FAS, con 36.

Luis Marín, luego de la goleada en contra, aseguró a la prensa salvadoreña que el resultado había sido un accidente.

“Es difícil saber exactamente qué pasó. Fue un día en el que no nos encontramos de principio a fin, dejamos de hacer todo lo que normalmente hacemos y no tuvimos la actitud para enfrentar el partido como corresponde”, mencionó.

El próximo reto de Inter FA será contra el actual campeón de El Salvador, Luis Ángel Firpo, dirigido por Marvin Solano, el sábado a las 3 p. m.