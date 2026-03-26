Fútbol

Equipo de Luis Marín en El Salvador vetó a un periodista y desata la polémica

El Inter FA, equipo de Luis Marín, emitió un comunicado contra periodista salvadoreño

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Por Esteban Valverde

El equipo Inter FA de El Salvador, que tiene como entrenador al costarricense Luis Marín, dio a conocer el veto al periodista salvadoreño Eugenio Calderón.








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Inter FALuis Marín
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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