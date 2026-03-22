Fútbol

Entrenador de Pumas revela lo que significa Keylor Navas

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, recordó a Keylor Navas luego del triunfo contra el América

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas es un referente y líder en el departamento de porteros de Pumas, donde el tico es una guía para los otros guardavallas.
Keylor Navas es un referente y líder en el departamento de porteros de Pumas, donde el tico es una guía para los otros guardavallas. (Pumas/Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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