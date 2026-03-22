Entrenador de Pumas revela lo que significa Keylor Navas

Keylor Navas es un referente y líder en el departamento de porteros de Pumas, donde el tico es una guía para los otros guardavallas.

Keylor Navas renovó con Pumas. Su equipo le ganó al Club América y, en la institución felina, respiran un aire diferente, sobre todo porque hay tranquilidad de que su máxima figura —el arquero tico— estará al menos un año más en el club.

Aunque la noticia trascendió desde el viernes, el entrenador de Pumas, Efraín Juárez, dio a conocer su satisfacción tras el triunfo 1 a 0 contra las Águilas.

Juárez ya había participado en la discusión pública, siendo claro en que la continuidad del nacional era un elemento clave para él.

Ahora que es un hecho que Navas seguirá como felino, el entrenador no escondió su satisfacción.

“Lo considero más allá de un jugador, un amigo, y ayuda en todo sentido, tanto dentro como fuera de la cancha; a nosotros nos hace más fácil el trabajo y, para mí, como entrenador, me siento muy feliz por él y su familia”, dijo Juárez.

El entrenador reconoció la disposición que tuvo la directiva auriazul para llegar a un acuerdo con el costarricense.

“Felicidad por él, creo que se lo merece. La directiva del club hizo un esfuerzo importante en todos los sentidos para retenerlo y yo, como técnico, para tener este tipo de jugadores de jerarquía”, finalizó.

Pumas es cuarto de la clasificación con 23 puntos, mientras que el líder es Chivas de Guadalajara con 30 unidades. El equipo del Halcón ha sido uno de los clubes que animan el torneo, ya que vive una realidad muy diferente a la del campeonato pasado, cuando solo pudo clasificar al repechaje de la liguilla, instancia en la que quedó eliminado.

Pumas volverá a la actividad el próximo 5 de abril (Domingo de Resurección) en un partido clave, cuando enfrente a Chivas. El cuadro de Navas también ha logrado un desempeño defensivo sobresaliente y ya llegó a seis encuentros con marco invicto en la temporada.

Los rivales que no le pudieron anotar a Navas, hasta ahora, fueron: Tigres, Santos Laguna, San Diego FC, Monterrey, Necaxa y América.