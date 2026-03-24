En Teletica disparan sin piedad contra la Federación Costarricense de Fútbol y no se salva nadie

La Federación Costarricense de Fútbol recibió fuertes críticas de parte de comunicadores de Teletica.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) fue colocada en la mira de los periodistas de Canal 7 Gustavo López y Christian Sandoval, dos “pesos pesados” de la televisora, quienes arremetieron contra el ente que rige el fútbol nacional.

La disputa por el puesto en el Comité Ejecutivo entre Roberto Artavia, presidente de Saprissa, y Stewart Gómez, representante del fútbol playa, fue el tema que hizo explotar la mesa de Teletica Radio.

El primero en criticar con fuerza al actual Comité Ejecutivo de la Fedefútbol fue el director de Deportes de Teletica Radio, Christian Sandoval.

“Hoy son el peor fiasco, la peor gestión de la historia. Porque sí, puede que se enojen; la verdad, eso poco me importa, pero hoy hay que recordar a los que están en esta gestión: al presidente (Osael Maroto), a los vicepresidentes (Sergio Hidalgo y Jafet Soto) y al secretario (Gustavo Araya), a todos. Son la peor gestión de la historia del fútbol de nuestro país, porque con ocho plazas nos quedamos fuera de la Copa del Mundo, por culpa de sus malas decisiones y pésima gestión”, sentenció Sandoval.

Serán recordados como la peor gestión en la historia de la FEDEFUTBOL pic.twitter.com/yPOBHLz4GG — TD Más (@tdmascrc) March 24, 2026

Seguidamente, Gustavo López, otro de los hombres fuertes del canal, fue más allá y se refirió directamente al tema en cuestión.

“Piensen bien los que van a votar. A mí me da lástima, porque a la gente le gusta el fútbol, pero así como vamos nos siguen llevando al despeñadero”, dijo.

“Con lo que están haciendo no vamos a ir al próximo Mundial. Estamos siguiendo todo el manual de instrucciones para no ir a la Copa del Mundo, porque se siguen intereses que corresponden al ego”, agregó.

Así no vamos a ir al próximo Mundial ¡Siguen pensando con el ego! pic.twitter.com/is0BqTA19u — Teletica Radio (@TeleticaRadio) March 24, 2026

Los comunicadores fueron enfáticos en que la Federación debe tener claro que a quien elijan debe ser por su aporte al fútbol y no una decisión política, de cara a las elecciones del Comité Ejecutivo que se realizarán en aproximadamente un año y tres meses.

La Nación consultó al departamento de prensa de la Fedefútbol si iban a referirse a las fuertes críticas, pero al cierre de esta nota no han respondido el correo electrónico enviado.