En Honduras envidian lo que tienen Saprissa y Alajuelense

Luis Javier Paradela hizo explotar el Ricardo Saprissa con el primer gol morado ante Alajuelense, el sábado pasado.

El clásico entre Saprissa y Alajuelense del fin de semana provocó una reacción fuera de Costa Rica, específicamente en Honduras, donde envidian lo que mostraron morados y manudos en el duelo que terminó 2-1 a favor de los saprissistas.

El diario Diez, de Honduras, hizo una comparación de imágenes entre el clásico de Costa Rica y el hondureño, en la que se nota que en territorio tico se desborda la pasión, mientras que en Honduras se observa un estadio vacío.

Saprissa vs. Alajuelense es como si en territorio hondureño jugaran Olimpia vs. Motagua.

“El clásico en Costa Rica, Saprissa vs. Alajuelense, fue toda una locura: estadio repleto, tifos de primer mundo, como en Europa, buen fútbol y mucha pasión en las graderías”, describió Diez.

Respecto al hondureño, enfatizó:

“El clásico hondureño, Olimpia vs. Motagua, ya no mueve a los aficionados. El estadio Nacional estuvo vacío, sin pasión alguna en las graderías”.

En Costa Rica, cada vez que se juega el duelo entre el Monstruo y el León hay una fiesta; los estadios siempre están llenos y ya es costumbre que los seguidores monten su espectáculo con los tifos.