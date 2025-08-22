En Herediano están dispuestos a aplicar mano dura por papelones en Nicaragua y Panamá

Allan Cruz (der.) intenta despojar del balón al defensor panameño Armando Cooper. Sporting San Miguelito derrotó 2-0 al Herediano, por la Copa Centroamericana. (shu/Shutterstock)

Molestos, frustrados y dispuestos a aplicar mano dura de ser necesario: así se encuentra la dirigencia de Fuerza Herediana, tras los papelones del Club Sport Herediano en sus últimas dos presentaciones en la Copa Centroamericana.

Después de vencer en la primera jornada al Real España por 4-2 en el Estadio Nacional, el Team fue goleado 4-2 por el Diriangén de Nicaragua y cayó 2-0 frente al Sporting San Miguelito, incluso imponiendo récords negativos.

Los florenses perdieron un invicto de 16 partidos en la Copa Centroamericana y se convirtieron en el primer equipo en recibir cuatro tantos en tierras pinoleras, situación que le costó el puesto al entrenador Pablo Salazar.

Asimismo, por primera vez cayeron en territorio canalero, tras 11 compromisos sin derrota, lo que al parecer colmó la paciencia de sus dirigentes.

A su regreso al país este viernes 22 de agosto, el gerente deportivo, Gustavo Pérez, no ocultó su desazón por los resultados del club y afirmó que habrá consecuencias.

“Se genera mucha molestia después de un juego como el que tuvimos en Panamá. Fue una presentación muy mala. No podemos competir a nivel internacional jugando de esta manera. Somos conscientes de que nos faltaron muchas cosas. Faltó actitud, fútbol, y por esa razón nos llevamos ese resultado”, aseguró Pérez.

El gerente deportivo indicó que, una vez que el equipo llegó al país, se trasladó al estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, para entrenar de cara al próximo compromiso y decirse todas las verdades frente a frente.

“Los jugadores tienen una responsabilidad muy alta. Tenemos esa desazón, esa molestia. A nivel dirigencial tendré que conversar con Jafet (Soto) sobre varios temas, sobre varios puntos. Porque un partido como el que tuvimos en Panamá no se puede dejar pasar. Ya tuvimos una mala experiencia en Nicaragua”, comentó Pérez.

Se debe cambiar el rumbo del Herediano

El cuadro florense ahora se jugará la clasificación a la segunda ronda del torneo regional de clubes ante el Municipal de Guatemala, el próximo jueves 28 de agosto en el Estadio Nacional.

Con solo tres puntos, los florenses deben derrotar al Municipal, que suma cinco unidades, y esperar que el Real España no golee al Sporting San Miguelito; de lo contrario, quedarían fuera del certamen.

“Nos jugamos la clasificación el próximo jueves y no podemos permitirnos una presentación como las anteriores. Los jugadores tienen una cuota de responsabilidad muy grande y ellos son conscientes de lo sucedido. Saben lo que nos jugamos la próxima semana y lo que deben hacer”, admitió Pérez.

De acuerdo con Gustavo Pérez, se hablará seriamente con los futbolistas para cambiar lo que está sucediendo, porque no hay espacio para un nuevo papelón.

“Debemos pedirle disculpas a la afición, que siempre nos apoya, a los que viajaron a Panamá. Tenemos que decirnos las cosas de frente y mejorar en todos los aspectos, porque nos jugamos esa clasificación”, subrayó Pérez.

El Herediano enfrentará el próximo domingo 24 de agosto a San Carlos, en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada, a partir de las 6 p. m., antes del decisivo compromiso por la Copa Centroamericana frente al Municipal el jueves 28 de agosto.