El ‘Ogro’ Fabbiani anuncia lo que peleará Keylor Navas con Newell’s en el siguiente semestre

Cristian “El Ogro” Fabbiani, entrenador de Newell’s, no se anduvo con rodeos y dejó claro el objetivo por el que peleará su equipo el próximo semestre.

Ambicioso y frontal, Fabbiani expresó que espera ver a los rojinegros compitiendo por el campeonato nacional en el siguiente torneo. ‘El Ogro’ sueña con el cetro argentino.

Con Keylor Navas como uno de sus pilares, el timonel espera armar un plantel capaz de estar a la altura de gigantes como Boca Juniors, River Plate, entre otros del balompié “ché”.

“Lo que yo tengo en la cabeza para el torneo que viene es pelear el campeonato y entrar a una copa internacional. Debemos ir por el campeonato”, afirmó en una entrevista a Radio 2.

El estratega profundizó en que está muy satisfecho con el rendimiento mostrado por la plantilla desde su llegada.

“Keylor está siendo figura porque nosotros sabemos que goles de afuera no le van a hacer. No me preocupa que le pateen de 25 o 30 metros. Tácticamente somos un equipo muy ordenado”, destacó.

A esta altura, El Ogro no descarta una clasificación a la siguiente ronda.

Newell’s suma 16 unidades y se ubica en la undécima posición de la tabla, mientras que Barracas Central, en el octavo lugar, tiene 20 puntos. Para meterse en la liguilla, los rojinegros deberán alcanzar a Barracas.

“Nadie pensaba que podíamos estar así. Lo normal sería que Newell’s no estuviera pasando este buen momento. Pregoné que el equipo agarre confianza, que no pierda y que salga del descenso”, externó.

Fabbiani también comentó que espera no verse muy afectado por salidas en el próximo mercado de piernas, ya que su prioridad será buscar equilibrio en el once titular.

“Tengo que buscarle todos los socios posibles a Éver Banega. Busco jugadores con buena transición y uno contra uno para este mercado de pases, con velocidad y que se pongan la camiseta de Newell’s con personalidad, porque no es fácil jugar acá”, concluyó.