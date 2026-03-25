Fútbol

El jugador que nadie esperaba en la Selección de Costa Rica revela cómo convenció a Fernando Batista

Delantero de la Selección de Costa Rica admite ‘No me lo esperaba’, sobre su convocatoria al grupo que dirige Fernando Batista

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Por Esteban Valverde
La Selección de Costa Rica hizo trabajos de estiramiento previo al inicio de la práctica en Antalya, Turquía.
La Selección de Costa Rica hizo trabajos de estiramiento previo al inicio de la práctica en Antalya, Turquía. (FCRF/FCRF)







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Selección de Costa RicaAndrey Soto
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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