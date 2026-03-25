El jugador que nadie esperaba en la Selección de Costa Rica revela cómo convenció a Fernando Batista

La Selección de Costa Rica hizo trabajos de estiramiento previo al inicio de la práctica en Antalya, Turquía.

Su entrevista no duró ni un minuto y medio; de hecho, fue muy corta. Sus respuestas fueron breves y en su rostro se notó una mirada brillante. Cuando le preguntaron cómo había tomado el llamado a la Selección de Costa Rica, con una sonrisa incrédula dijo: “No me lo esperaba, la verdad es esa”.

Andrey Soto, atacante del Municipal de Pérez Zeledón, fue la sorpresa de la convocatoria que hizo Fernando Batista, entrenador argentino de la Selección de Costa Rica, para los juegos amistosos ante Jordania e Irán. El primero será ante Jordania, el viernes a las 11 a. m. hora tica; mientras que contra Irán el cotejo será el martes venidero a las 7 a. m.

Soto fue abordado por el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol. En una corta intervención, el atacante destacó que, en el microciclo de trabajo con jugadores locales, buscó que Batista notara que podía jugar en todo el frente de ataque, para de esta forma ganar puntos ante el DT.

“Me sorprendió bastante, pero estoy feliz y quiero hacerlo de la mejor manera. Creo que al final lo que pudo llamar la atención es que juego en varias posiciones y creo que eso le gustó al profesor”, declaró.

Soto pasó por selecciones menores, pero hasta los 22 años tuvo la oportunidad de llegar a la Mayor, pese a que estuvo en Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Sub-20.

“He tenido proceso de selección menor, ahora llego a la Mayor y debo valorar más la oportunidad que me están dando”, reflexionó.

Este futbolista es de perfil zurdo y basa su juego en la habilidad y la velocidad.

“Quiero hacerlo de la mejor manera para conseguir un espacio y poder quedarme en el grupo. Son rivales de alto nivel, con buena dinámica, y eso nos va a servir a todos”, finalizó.

En ataque, Andrey tendrá que pelear un cupo con Josimar Alcócer, Carlos Mora, Álvaro Zamora, Jewison Bennette, Warren Madrigal y Andy Rojas.

La Selección de Costa Rica tendrá este jueves su segunda práctica previa al debut de la era Batista. En este encuentro, el timonel pondrá un once que podría marcar su arranque como seleccionador nacional.