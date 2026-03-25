Fútbol

El fin de una era: Mohamed Salah dejará el Liverpool al cierre de la temporada

El atacante egipcio Mohamed Salah y uno de los clubes más tradicionales de la Premier acordaron separar sus caminos tras nueve años de éxitos

EscucharEscuchar
Por Steven Torres
Mohamed Salah Liverpool
Salah y el Liverpool acordaron separar sus caminos a pesar que le restaba un año más de contrato. (GLYN KIRK/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LiverpoolSalahMo SalahFútbolPremier LeagueEgipto
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.