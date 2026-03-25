El fin de una era: Mohamed Salah dejará el Liverpool al cierre de la temporada

Salah y el Liverpool acordaron separar sus caminos a pesar que le restaba un año más de contrato.

Este martes 24 de marzo, el Liverpool FC y su máxima figura, Mohamed Salah, de 33 años, anunciaron de forma oficial que la presente campaña 2025-26 será la última del egipcio dentro del club de Anfield.

El “Faraón” había firmado una extensión de contrato por dos temporadas al término del ciclo anterior, lo cual lo vinculaba con el equipo hasta 2027; no obstante, acordaron separar sus caminos.

Con esta noticia se pone término a una exitosa estancia de nueve años, la cual inició en 2017 tras el traspaso del artillero procedente de la AS Roma. Desde su arribo a la Premier League, el seleccionado egipcio se consolidó como uno de los referentes contemporáneos del balompié mundial.

Hasta la fecha, el ariete se despide con un registro impresionante de 255 anotaciones en 435 compromisos disputados, cifras que lo posicionan en el tercer peldaño de los máximos artilleros históricos de la entidad de Merseyside. Asimismo, su legado incluye una vitrina envidiable, habiendo impulsado a los “Reds” a la conquista de dos trofeos de liga, una Champions League, un Mundial de Clubes, la FA Cup y la Supercopa de la UEFA, entre otros galardones.

Cabe destacar que la relación entre el artillero africano y el actual estratega de la escuadra británica, Arne Slot, atravesó episodios de evidente tensión, uno de ellos cuando el atacante declararó lo siguiente: “Me hicieron muchas promesas durante el mercado de fichajes y ahora encadeno tres compromisos seguidos en el banquillo. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”, expresó Salah con evidente molestia.

Ahora, esa premonición parece haberse hecho realidad.