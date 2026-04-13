El día que Fox anunció su llegada a Costa Rica, esto hizo Teletica

La llegada de Fox Corporation al país, luego de adquirir Tigo Sports, generó reacciones de todo tipo. En la misma mañana en que el conglomerado mundial anunció su arribo a Costa Rica y Centroamérica, el grupo empresarial Televisora de Costa Rica decidió recordar que la Copa del Mundo 2026 pasará por sus plataformas.

El grupo Televisora de Costa Rica tiene una amplia participación en la televisión costarricense, pues posee los canales de TD+ (TDMás), además de las transmisiones de Canal 7; también forma parte, de manera protagónica, del principal poseedor de derechos televisivos de la Primera División: FUTV.

Ante esto, es claro que la competencia entre ambas cadenas comenzará a acrecentarse. Uno de los eventos que pasará tanto por Fox como por las plataformas de Teletica será la Copa del Mundo 2026.

Fox, al asumir en mayo lo que era Tigo Sports, tendrá el Mundial. “Los 104 partidos pasarán por acá”, dijo Tomás Fonseca, comentarista de Tigo, este lunes 13 de abril.

Por su parte, Teletica colocó en el perfil de TD+ un video promocional en el que da a conocer la cobertura que brindará del certamen en sus diferentes canales. Durante la mañana, con el texto: “Ahorita no, jefe; después del Mundial lo vemos con gusto”, TD+ publicó un video que refleja la emoción por el campeonato del orbe.