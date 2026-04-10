El camino comienza a marcarse: La Primera División se jugaría con esta cantidad de equipos

El 21 de febrero pasado Saprissa y Alajuelense protagonizaron un clásico vibrante. Ambos clubes grandes del país quieren volver a tener 12 equipos en la máxima categoría.

La reunión de junta directiva de Unafut, realizada el miércoles por la noche, dejó señalada la línea a seguir para la asamblea de mayo, donde se definirá la temporada venidera: nueve de los 10 clubes de la Primera División quieren volver a contar con 12 equipos en la máxima categoría, mientras uno apuesta por mantener los 10.

Aunque todavía no hay una decisión en firme ni una votación, sí está todo encaminado para regresar a la cantidad de planteles que había previo a la expulsión de Guanacasteca y Santos por presuntas irregularidades administrativas y financieras, que los llevaron a quedar sin licencia de competencia.

La Nación hizo un sondeo entre los 10 clubes que actualmente están en la Primera División y el único que dijo que le gustó el formato de 10 fue el Club Sport Cartaginés; aun así, el club brumoso también declaró que no ve inconveniente en disputar un torneo con más equipos.

Saprissa, Alajuelense, Herediano, Sporting, Guadalupe, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y San Carlos quieren dos escuadras más en la competencia.

“Al igual que la mayoría de equipos, consideramos que es más beneficioso tener 12 equipos en nuestro torneo. Sin embargo, es importante poder definir el formato que tendría el torneo para que sea un calendario viable para todos los clubes y, en especial, para los que participaremos en la Copa Centroamericana. Igualmente, es necesario analizar el proceso por medio del cual se aumentaría la cantidad de equipos”, afirmó León Weinstok, directivo de Alajuelense.

Este criterio también lo comparte Juan Luis Artavia, de Pérez Zeledón.

“Lo dije en la sesión de junta directiva: quiero 12 equipos. Hay compañeros que quieren seguir con 10, pero debemos volver a los 12; eso sí, con mérito deportivo (o sea, ascendiendo desde Segunda). Es importante que el que llegue tenga ese nivel”, externó Artavia.

Silvia Bolaños, representante de Puntarenas FC, acotó:

“Nosotros no tenemos ningún problema en volver a 12 equipos, que es lo que los estatutos tienen establecido. Ahorita estamos con 10 por una situación particular, pero únicamente por eso. Debemos volver a lo que los estatutos señalan”.

Por su parte, Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, manifestó que ha quedado muy conforme con la competencia que se promueve gracias a la cifra de 10 equipos.

“Estuvimos analizando tres horas y oyendo la opinión de los 10 clubes. Una gran mayoría quiere volver a los 12 clubes, pero yo no estoy tan seguro; prefiero los 10 equipos porque me parece que se hace más competitivo”, recalcó.

Roberto Artavia, jerarca del Saprissa, señaló en Teletica Radio que se acordó hacer una consulta legal sobre cómo llegar a los 12 clubes, debido a que Guanacasteca y Santos tienen abiertos procesos de apelación por su situación.

Santos y ADG perdieron su licencia y, posteriormente, cuando realizaron el proceso para el período 2025-2026, la documentación fue rechazada, por lo que tampoco pudieron participar en la Liga de Ascenso. Ante esto, quedaron en el fútbol aficionado, donde aún no han competido, ya que continúan en la disputa legal.

Guanacasteca tiene abiertos tres procesos administrativos y legales: uno ante el Tribunal de Apelaciones de la Federación, otro ante el Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder y uno más en el Tribunal Contencioso Administrativo. De estos, ninguno tiene veredicto final.

En cuanto a los guapileños, recurrieron al Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder. Lo que buscan ambas instituciones es anular el proceso que llevó a la pérdida de la licencia y lograr su restitución en la Primera División.

Sin embargo, si Unafut vuelve a 12 equipos no significaría que Santos y la ADG vuelven automáticamente, sino que otros clubes deberían llegar desde la Liga de Ascenso.