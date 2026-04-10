Fútbol

El camino comienza a marcarse: La Primera División se jugaría con esta cantidad de equipos

Dirigentes de la Unafut ya discuten sobre la temporada 2026 - 2027 y todo indica que vienen cambios y más equipos

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Por Esteban Valverde
Clásico Saprissa vs Alajuelense.
El 21 de febrero pasado Saprissa y Alajuelense protagonizaron un clásico vibrante. Ambos clubes grandes del país quieren volver a tener 12 equipos en la máxima categoría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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