DT de Los Angeles FC reconoce a Alajuelense: ‘Pasar fue muy difícil’

Marc Dos Santos giró instrucciones desde la zona técnico en el duelo entre su club, Los Angeles FC, y Alajuelense.

Marc Dos Santos, entrenador de Los Angeles FC, le dio mérito a Alajuelense en la serie que su equipo ganó ante los erizos (3 a 2 en el global y 2 a 1 en la vuelta).

Dos Santos explicó que enfrentar a un equipo con corazón y mentalidad fuerte permite que sus dirigidos crezcan para afrontar el resto de la temporada de la MLS y la Copa de Campeones de la Concacaf.

—¿Qué valoración hace del juego de vuelta ante Alajuelense?

—Sabíamos que la organización de Alajuelense sería muy buena. Teníamos que controlar las transiciones. Es un equipo alto, muy físico. Debíamos encontrar soluciones. Llegamos a zonas de peligro y creo que eso fue importante. En el segundo tiempo se abrió más el partido y marcamos la diferencia. Nosotros solo tenemos 10 años de historia; Alajuelense tiene mucho más. Esta eliminatoria sería difícil.

—¿Ve parejo el nivel de la MLS con Costa Rica, con lo que le mostró la Liga?

—Lo que puedo decir es que, en el aspecto físico, de trabajo y mentalidad, el fútbol de Alajuelense es fuerte, es bueno. Siento que les faltaron algunos jugadores, pero tienen buenas transiciones. A Vancouver también le costó contra Cartaginés, entonces el fútbol de Costa Rica puede volver a crecer.

—¿Fue superior Los Angeles FC a Alajuelense en toda la serie?

—Creo que fue muy pareja, porque cuando juegas contra un equipo que defiende bien, con mentalidad fuerte y mucho corazón, es difícil. Siento que a Alajuelense le faltó algo de calidad en la construcción, pero pasar fue muy complicado. Esta eliminatoria nos hace ser mejores.