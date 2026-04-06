¿Detuvieron a un futbolista con droga? Esto es todo lo que se sabe

Un futbolista que militó en equipos de la Liga de Ascenso, como Aserrí y Municipal Grecia, fue detenido el domingo pasado a la 1:45 p. m. en San Carlos. Esto ocurrió en un operativo realizado por la Policía Municipal de ese cantón, como parte de una colaboración con la Fuerza Pública.

La Policía Municipal sancarleña confirmó a La Nación que se trató de un hombre de apellido Bermúdez, quien portaba un arma con permisos al día. La detención se dio luego de que se comprobara, gracias a una inspección con un perro especializado, que el vehículo tenía dos compartimientos sospechosos, al ser similares a los que se utilizan para el traslado de drogas.

“Dimos seguimiento a un vehículo que Fuerza Pública nos indica que viene del sector de Desamparados y que, en apariencia, puede traer droga. Fuerza Pública lo interviene a la 1:45 p. m. y yo me desplazo con la unidad canina a hacer la revisión del vehículo”, describió el guía canino de la Policía Municipal de San Carlos, Kenneth Jiménez.

Según reveló el oficial, la perrita que se hizo cargo del caso fue Sasha, quien dio cinco alertas.

“En esos casos, cuando el can da positivo, puede que haya sustancia o puede que sea contaminación (rastros), pero la única manera de determinar qué pasa es revisar exhaustivamente. Se coordinó con el OIJ y ellos encontraron dos compartimientos, uno en cada asiento delantero, para trasladar una cantidad de unos 100 kilos”, explicó.

Este fue uno de los compartimientos que localizaron en el carro del detenido apellido Bermúdez. (Polic/Policía de San Carlos)

Ante esto, el oficial Jiménez confirmó que se procedió a la detención del individuo, el decomiso del vehículo y, por orden de un fiscal, también se le quitó el arma que tenía.

“Es un sujeto de apellido Bermúdez, quien nos indica que es jugador de segunda división del equipo de Aserrí”, comentó la autoridad.

Aunque el reporte indica que el jugador dijo que jugaba en ese plantel de la Liga de Ascenso, este diario habló con Carlos Solano, presidente de Aserrí.

“Él estuvo el torneo pasado con nosotros, pero para el presente campeonato ya no lo integramos. Tengo entendido que estaba en Linafa”, mencionó.

Bermúdez fue pasado al Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (ubicado en Ciudad Quesada); ahí se le hizo reseña policial, lo remitieron a la Fiscalía, lo indagaron y quedó libre, según indicó una fuente judicial.

*Colaboró el periodista Cristian Montero