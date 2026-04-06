Fútbol

¿Detuvieron a un futbolista con droga? Esto es todo lo que se sabe

La tarde del domingo un jugador del fútbol de Costa Rica fue objeto de investigación en San Carlos

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Por Esteban Valverde
Sasha, perrita encargada de revisar el vehículo, junto a su guía el oficial Kenneth Jiménez.
Sasha, perrita encargada de revisar el vehículo, junto a su guía, el oficial Kenneth Jiménez. (Policía de San Carlos/Policía de San Carlos)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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