Fútbol

De las canchas a trabajar en construcción: la resiliencia de un jugador de Guanacasteca cuando el equipo se derrumbó

Guanacasteca quedó fuera del fútbol hace 11 meses; una de sus principales joyas futbolísticas tuvo que cambiar el deporte por los sacos de cemento para subsistir

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
José Antonio Matarrita (der.) junto a sus familiares en la salida de un juego del Municipal Liberia, equipo con el que militó tres temporadas.
José Andrés Matarrita (der.) junto a sus familiares en la salida de un juego del Municipal Liberia, equipo con el que militó tres temporadas. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José MatarritaADGPrimera División
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.