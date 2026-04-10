¿Cuándo y dónde ver a Keylor Navas con Pumas en la Liga MX?

Keylor Navas vuelve a la actividad en la Liga MX. Luego de una jornada en la que se robó todas las miradas al realizar un partido espectacular en el empate 2 a 2 de Pumas contra Chivas, el arquero tico jugará el próximo domingo a las 12 m.d. contra Mazatlán.

El duelo será transmitido por TUDN, canal deportivo presente en la mayoría de cableras del país.

El cotejo es de vital importancia para los felinos, porque se mantienen en la pelea por los primeros lugares del torneo. Actualmente, el equipo de Keylor es quinto de la clasificación con 24 puntos, pero está a solo tres unidades del segundo lugar, Cruz Azul.

Pumas viene de igualar como visitante ante el líder, Chivas. Este juego estuvo lleno de elogios para el Halcón, quien hizo una doble parada que enloqueció a México e hizo que la prensa deportiva azteca lo calificara como el mejor arquero de la Liga MX.

De hecho, Keylor es el guardameta con más paradas del torneo, al sumar 62 intervenciones, según un recuento oficial de la liga.

La clasificación en México tiene a Chivas con 31 puntos; el segundo lugar es para Cruz Azul con 27; luego está Toluca con 26; después Pachuca con 25; y Pumas con 24.

El rival de turno del cuadro de Navas es Mazatlán, un club que apenas tiene 11 unidades y está en la penúltima posición del campeonato.

“Nosotros venimos de menos a más, pasamos por momentos complicados. Ahora estamos en una situación buena, pero no hemos clasificado todavía. Sabemos que Mazatlán es un duro rival, entonces debemos salir muy concentrados”, aseguró el defensor central de Pumas, Nathan Silva.