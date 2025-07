Crónica del conductor que chocó contra el bus de Saprissa: ‘¿Señor, le pasó algo, está herido?; era Mariano Torres’

Aprovechando el fin de semana largo, Juan Ignacio Sibaja tomó su vehículo 4x4 en San Isidro de Pérez Zeledón el viernes 25 de julio, alrededor de las 5 p. m., para dirigirse a Heredia con el fin de visitar a su hija.

Comenzó el ascenso al Cerro de la Muerte con tranquilidad, pensando en diversas cosas, pero al llegar al sector de División, notó un derrame de aceite en el carril de ascenso, lo cual lo preocupó, ya que la carretera se tornaba muy peligrosa.

Dos kilómetros después, cuando eran las 5:30 p. m., el derrame seguía presente y preocupando a Juan Ignacio, hasta que ocurrió lo impensable: en una curva, su carro derrapó y se fue de frente contra un autobús que descendía por la carretera.

En fracciones de segundo, tanto él como el conductor del autobús maniobraron para evitar una colisión frontal que habría sido fatal. Juan Ignacio, de 59 años, sintió cómo su vehículo se deslizaba sin control hasta impactar contra el costado del enorme bus.

Aturdido y aún asustado por el golpe, escuchó una voz que le hablaba a través de la ventana cerrada de su vehículo: “¿Señor, está bien? ¿Le pasó algo? ¿Está herido?”.

Aquel buen samaritano ayudó a Juan Ignacio a salir del carro chocado, en medio del nerviosismo, el dolor y la confusión tras el accidente, del cual salió ileso.

“Del susto no había reaccionado. De pronto me di cuenta de que había muchas personas con el uniforme de Saprissa a mi alrededor, que corrían de un lado a otro. Observé al hombre que me había hablado por la ventana después del accidente y me dije: ‘Es Mariano Torres, el capitán del Saprissa. ¿Qué está pasando?“.

Juan Ignacio Sibaja es el conductor que tuvo el accidente de tránsito contra el autobús que transportaba al Deportivo Saprissa, el pasado viernes 25 de julio, rumbo a San Isidro de El General, para su primer partido del Torneo Apertura 2025 ante Pérez Zeledón.

El ingeniero agrónomo narró a La Nación que ha sido “víctima” de bromas de sus compañeros y de memes en redes sociales, aunque asegura que las maniobras tanto del conductor del autobús como la suya le salvaron la vida.

“Cuando reaccioné y vi a Mariano Torres, me percaté de que las personas a mi alrededor eran Kendall Waston, Francisco Porras y otros jugadores del Saprissa. Se bajaron del bus y comenzaron a detener el tránsito para evitar otro accidente. Incluso colocaron ramas detrás del autobús”, relató Sibaja.

Jugadores del Saprissa estaban preparados

A Juan Ignacio le sorprendió la actitud de los futbolistas, quienes incluso se arriesgaron a detener vehículos y se acercaron a preguntarle por su estado de salud.

“Fueron muy amables y se preocuparon por mí. Incluso parecía que estaban preparados para una situación como esa. La verdad, nunca me di cuenta de que había colisionado contra el bus de Saprissa; pensé que era uno de Tracopa o Musoc, hasta que vi el gran autobús morado”., afirmó.

Aunque asegura que no es fanático del fútbol, Juan Ignacio Sibaja admite que simpatiza con el Saprissa y el Municipal de Pérez Zeledón, e incluso asiste al estadio de vez en cuando.

“Una vez que todo se calmó y llegó la asistencia, el autobús del Saprissa continuó su camino. Mi carro sufrió daños en el costado izquierdo, se estalló la llanta y se reventó el aro, pero gracias a Dios estoy bien. Solo fueron daños materiales”, manifestó Sibaja.

Como anécdota, recuerda que muchas personas pasaban tocando las bocinas, tomando fotos, grabando videos y gritando consignas al Saprissa.

“Así somos los ticos. Me enviaron muchos memes, pero me hizo gracia, uno en el que mi carro chocado tiene el escudo de Alajuelense y dice que solo así la Liga puede parar al Saprissa”, comentó entre risas.

Juan Ignacio también tendrá otras historias que contar, y no precisamente amargas.

“En mi caso, pasó una grúa y me ofreció asistencia, pero ya había llamado a otra, así que le dije que no. Cuando llegó la que había contactado, venía con el motor caliente, por lo que tuvimos que buscar agua para enfriarlo y así poder trasladar mi carro a San Isidro de El General”, añadió.

Al día siguiente (sábado 26 de julio), Juan Ignacio fue al hotel donde se hospedaba el Saprissa para agradecerles por la ayuda brindada tras el accidente.

“Nunca había tenido un accidente así. Fue una experiencia muy fuerte, que espero no volver a repetir. Si el chofer del bus no hace esa maniobra para evitar chocar de frente, no sé qué habría pasado o si estaría contando esta historia”, concluyó Sibaja.