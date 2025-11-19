Costa Rica vs. Honduras: El Estadio Nacional presenta enormes vacíos en sus graderías

El Estadio Nacional luce con graderías con muchos vacíos para el duelo entre Costa Rica y Honduras.

La Selección de Costa Rica no jugará a estadio lleno, al menos en el inicio del duelo contra Honduras. El INS Estadio (nombre oficial del conocido como Estadio Nacional) previo al cotejo muestra vacíos importantes en sus graderías, de hecho la taquilla estaba vendida desde la fecha de octubre; pero a las 6:44 p. m. el escenario mostraba muchos claros.

Cuando, el plantel hondureño salió a calentar la silbatina no fue tan fuerte, de igual forma tampoco fue el apoyo cuando la Selección de Costa Rica salió al campo de juego.

En las afueras del reducto deportivo hay mucho movimiento, pero sobre todo de revendedores, quienes intentan colocar entradas entre aficionados que caminan en los alrededores.

El ambiente para la Selección de Costa Rica se enfrió luego de la derrota del pasado jueves ante Haití, en Curazao (donde juegan como locales los haitianos).

Costa Rica quedó muy comprometida en su futuro deportivo, esto porque solo acumula seis puntos; en el caso de Honduras, rival de turno tiene ocho puntos; mientras que Haití también.

Ante esto, la Tricolor necesita que Haití no gane y triunfar contra los catrachos.