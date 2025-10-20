Costa Rica sede de Copa Mundial de la FIFA: Presidente de la Fedefútbol destaca oportunidades de empleo y turismo

Osael Maroto (presidente de la FCRF), junto a al presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani (en silla de ruedas), otro personero sin identificar, Sergio Hidalgo (vicepresidente federativo) y la jugadora Alexandra Pinell.

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), dio unas breves declaraciones al departamento de prensa de la entidad, luego de que se confirmara la presencia de Costa Rica en la candidatura que tiene garantizado organizar la Copa del Mundo Mayor Femenina 2031.

Aunque este lunes lo que se anunció fue la candidatura, fue un paso simbólico, pues no hay más aspirantes ni ningún otro tipo de oposición contra el proyecto conjunto de cuatro países de Concacaf: Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica.

Maroto dio a conocer la responsabilidad, pero también el orgullo por lo conseguido.

“Es una gran noticia para el país, no solo para el fútbol. Las oportunidades de empleo que se crearán y turismo son únicas. Para el fútbol femenino es un antes y un después, ya fuimos sede de un mundial Sub-17, uno Sub-20, ahora vamos con uno mayor y lo haremos de la mejor manera”, puntualizó.

El jerarca explicó que desde hace dos años él mismo tuvo una reunión con el presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, donde le hizo saber que el país estaba listo para un evento de esta categoría.

“Hace dos años le dijimos que queríamos ser sede, la verdad estamos muy de cerca con ellos. La visión de Víctor y la confianza es lo que nos permite hoy tener esta oportunidad y estamos muy agradecidos con él”, contó.

Por último, el presidente reveló que hay que mentalizar al ambiente del fútbol femenino de que se dará momento de cambio luego de este evento.

“El fútbol femenino tendrá un antes y un después, hay que trabajar muy fuerte para lograr todo. Debemos acercarnos y trabajar en conjunto. Esta es una linda oportunidad de impulsar al fútbol femenino que tanto se ha esforzado y tanto lo ha trabajado para llegar al lugar que siempre ha querido”, finalizó.