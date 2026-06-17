‘Chepe Bomba’ confiesa su sensación a horas del debut de Panamá en el Mundial 2026

Chepe Bomba celebró la clasificación a la Copa del Mundo en el Rommel Fernández, a finales del 2025.

José Miguel Chepe Bomba Domínguez, polémico periodista panameño, dijo que vive momentos de mucha tensión previo al partido que disputará Panamá contra Ghana este miércoles a las 5 p. m., por la Copa del Mundo 2026.

El comunicador se encuentra en Costa Rica participando en la producción llamada El Mundialito, por lo que vivirá el cotejo en territorio nacional.

Desde muy temprano, Chepe Bomba se puso la camiseta de Panamá, aunque afirma que no la está pasando bien debido a los nervios que siente.

“Tengo muchos nervios, no te lo voy a esconder. Todos estamos muy nerviosos; yo también”, afirmó Domínguez.

Sobre las expectativas del juego, Chepe Bomba recalcó:

“Espero que Panamá saque algo importante y que dé una buena imagen”, reflexionó.

El comunicador no se atrevió a dar un marcador, pues considera que el rival es de alto nivel y que el grupo es muy complicado para Panamá.

Los canaleros recibieron la buena noticia de que para este encuentro podrán contar con Adalberto Carrasquilla, volante creativo de Pumas de México, quien había sufrido una lesión en la final de la Liga MX.