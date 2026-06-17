Fútbol

‘Chepe Bomba’ confiesa su sensación a horas del debut de Panamá en el Mundial 2026

Chepe Bomba verá el debut de Panamá en el Mundial 2026 desde Costa Rica y revela cómo vive la previa

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Chepe Bomba celebra la clasificación de Panamá al mundial
Chepe Bomba celebró la clasificación a la Copa del Mundo en el Rommel Fernández, a finales del 2025. (José Miguel Domínguez/José Miguel Domínguez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Chepe BombaMundial 2026PanamáCopa del Mundo
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.