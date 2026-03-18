Fútbol

Caso de presunto intento de amaño en Costa Rica explota en México

La situación del presunto amaño de un partido, que se dio en febrero de 2025, ya alcanzó trascendencia en territorio mexicano

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Por Esteban Valverde
Así anunciaron medios mexicanos la noticia del intento de amaño en Costa Rica.
Así anunciaron medios mexicanos la noticia del intento de amaño en Costa Rica. (Canva/Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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