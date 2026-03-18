Caso de presunto intento de amaño en Costa Rica explota en México

La situación que se presentó en la Liga de Ascenso de Costa Rica en febrero de 2025, donde un grupo de jugadores del Municipal Turrialba denunció un presunto intento de amaño de un partido, explotó 13 meses después en México, país de origen de dos de los protagonistas señalados.

Luego de que Bryan Cordero, portero del Municipal Turrialba en aquella temporada y quien activó el sistema de alerta Botón Rojo, diera una entrevista a FIFPRO (Asociación Mundial de Jugadores Profesionales), en la que contó detalles de lo vivido, la noticia se hizo viral en territorio mexicano.

Medios como Diario Récord, TUDN, ESPN y Diario Marca (en su edición mexicana) publicaron notas sobre lo denunciado por Cordero, lo que involucró directamente a dos mexicanos que habían llegado como dirigentes de Turrialba: Enrique Valencia y Ernesto de la Torre, además del costarricense Rolando Pereira.

“Las mañas a veces tardan en descubrirse, pero una vez que eso pasa, el castigo es severo para quienes lo cometieron. Esto viene a colación porque dos mexicanos, en julio de 2025, de nombre Enrique Valencia y Ernesto de la Torre, junto con un costarricense, Rolando Pereira, tuvieron una tentativa de amaño de un juego en la Liga de Ascenso de Costa Rica”, se lee en Marca.

Sobre el caso, Rolando Pereira indicó a La Nación que recurrirá al Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder y que además interpondrá una demanda penal contra Bryan Cordero. Por su parte, no ha sido posible contactar a Ernesto de la Torre ni a Enrique Valencia; este último, en una entrevista en México, negó las acusaciones.

Por su parte, TUDN tituló: “Intento de amaño: dos directivos mexicanos señalados en partido de Costa Rica”.

En tanto, ESPN señaló: “En Costa Rica revelan cómo dos mexicanos intentaron amañar un juego”.

“Dos mexicanos, Enrique Valencia y Ernesto de la Torre, además del costarricense Rolando Pereira, fueron sancionados por la Federación Costarricense de Fútbol por una tentativa de amaño de partido en la Liga de Ascenso. Meses después se revela el modus operandi”, publicó ESPN.

El caso se remonta a la supuesta propuesta que recibieron los futbolistas de Turrialba en febrero de 2025 por parte de quien era entonces el presidente del club, Rolando Pereira, junto con los aztecas Ernesto de la Torre y Enrique Valencia.

Los dirigentes habrían propuesto perder por un marcador específico el duelo entre Turrialba y Cariari, lo que implicaba que cada jugador recibiría $300.

Tras una investigación de la Oficialía de Integridad de la FIFA en Costa Rica, la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol sancionó por cinco años a los implicados, prohibiéndoles participar en el balompié federado. Esta decisión fue apelada; sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol la confirmó.