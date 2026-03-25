Así llegó Jeyland Mitchell a la Selección de Costa Rica tras el susto con su equipo europeo

Los jugadores de la Selección de Costa Rica: Jefferson Brenes, Fernan Faerron, Abraham Madriz, Haxzell Quirós y Creichel Pérez en el aeropuerto de Antalya, Turquía.

La Selección de Costa Rica ya se encuentra con la delegación completa en Antalya, Turquía, donde enfrentará el próximo viernes a Jordania a las 11 a. m. y luego, el Martes Santo, a Irán a las 7 a. m. (horas de Costa Rica).

Luego de dos días recibiendo jugadores, el plantel patrio ya cuenta con la delegación completa, según confirmó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Uno de los futbolistas que fue reportado como golpeado por su club, Jeyland Mitchell, finalmente sí hizo el viaje y estará a disposición del entrenador Fernando Batista.

Mitchell no pudo completar el duelo del viernes anterior entre su club, el Sturm Graz de Austria, y el RB Salzburgo, el cual terminó 1-1. Jeyland tuvo que dejar el campo en el segundo tiempo por una evidente molestia muscular.

“¡Pronta recuperación! Nos quedamos sin nuestro número 2”, publicó el plantel luego del partido, lo que generó dudas en la Selección Nacional.

No obstante, Mitchell sí viajó a Turquía y se encuentra listo para iniciar un nuevo proceso.

Jeyland fue uno de los jugadores revelación rumbo a 2026, sobre todo después de la Copa América 2024, donde sobresalió al punto de ser fichado por el Feyenoord de Países Bajos.

No obstante, en el cierre eliminatorio el futbolista gozó de pocos minutos con Miguel Herrera como entrenador, ya que quien más lo utilizó fue Gustavo Herrera.

En principio, y por su condición de legionario, Mitchell haría pareja con Juan Pablo Vargas en el centro de la zaga tica. El exjugador de Alajuelense cuenta con la ventaja de que puede desempeñarse tanto como central como lateral.