Fútbol

Así llegó Jeyland Mitchell a la Selección de Costa Rica tras el susto con su equipo europeo

La Selección de Costa Rica se alista para su debut con Fernando Batista al mando, este viernes a las 11 a. m. frente a Jordania

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Por Esteban Valverde
Selección de Costa Rica
Los jugadores de la Selección de Costa Rica: Jefferson Brenes, Fernan Faerron, Abraham Madriz, Haxzell Quirós y Creichel Pérez en el aeropuerto de Antalya, Turquía. (Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)







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Selección de Costa RicaJeyland Mitchell
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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