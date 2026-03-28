Arranque con señales mixtas: lo bueno y lo preocupante de la Selección de Costa Rica de Fernando Batista

Warren Madrigal fue uno de los jugadores que destacaron individualmente en la Selección de Costa Rica contra Jordania.

La Selección de Costa Rica de Fernando Batista ya dejó su primera impresión. El equipo patrio empató 2 a 2 contra Jordania; sin embargo, en lo estratégico y táctico también fue evaluado más allá del resultado.

La Nación consultó a Rodrigo Kenton, destacado entrenador nacional, y a Rolando Fonseca, exmundialista de 2002 y también analista deportivo, sobre lo que observaron en la primera prueba que afrontó Batista como timonel.

Tanto Fonseca como Kenton fueron claros en que, si algo los tranquilizó, fue el desempeño de la Nacional en el cierre del duelo, cuando la Selección tuvo que buscar con agresividad el 2 a 2 en el marcador.

“La percepción que me queda es que me quiero quedar con los últimos 10 minutos, en querer buscar hacer algo diferente, en pensar en dominar, atacar, buscar. Teníamos años esperando reacciones y por fin algo se vio de eso”, declaró Fonseca.

Por su parte, Kenton acotó:

“Me quedo con la respuesta de la Selección de Costa Rica; eso es lo que deberíamos desarrollar desde el inicio. Siento que, para iniciar, el Bocha fue inteligente y salió con siete futbolistas de perfil defensivo para resguardarse y no correr riesgos”.

Rolando Fonseca destacó que la Nacional debe entender que el trabajo ofensivo será determinante cuando toque competir tanto en la Liga de Naciones como en la Copa Oro y la próxima eliminatoria. Para el exjugador, ese punto puede ser una de las principales áreas de mejora.

“Lo primero en lo que yo me concentraría es en el volumen de juego ofensivo. En la era pasada dejamos de hacer muchas cosas; hay que generar más dinámica en el juego, pero para eso se necesita una mejor preparación física, y para eso el cuerpo técnico nuevo necesita tiempo”, reflexionó.

Ante esto, Fonseca añadió que cree que, después de esta fecha FIFA, Batista pedirá más espacio para realizar microciclos de trabajo en medio de los campeonatos nacionales.

“Muy corto tiempo, Batista tiene muy pocos días de trabajo, pero necesita generar espacios. Él ya se dio cuenta de que ocupa trabajar, entonces veremos cómo el campeonato nacional le comienza a ayudar”, puntualizó.

Por su parte, Rodrigo Kenton agregó que observa ciertos vicios que vienen del proceso pasado, los cuales el Bocha debe corregir cuanto antes.

“Yo siento que, lejos de comparar lo del año pasado con el señor Piojo Herrera, lo compararía con los últimos años, porque siento que es más de lo mismo en cuanto a dinámica. Un DT que conozca más el área, un DT nacional con mayor conocimiento de los jugadores y de las realidades, pudo haber hecho algo diferente... Pero, al final, esto fue lo que decidieron”, mencionó.

Kenton aseguró que terminó preocupado porque vio el nivel de otras selecciones que sí van a la Copa del Mundo, como Ecuador y Marruecos.

“Ahora, tristemente, le puedo decir que el partido de Costa Rica - Jordania fue bajísimo comparado con otros duelos amistosos como Marruecos - Ecuador; pero Jordania no debería estar en el Mundial con ese nivel”, sentenció.

Por último, Kenton destacó dos individualidades: Andrey Soto y Warren Madrigal, quienes, para él, sí levantaron la mano ante los ojos de Fernando Batista.

La Selección de Costa Rica volverá a la actividad el próximo martes a las 7 a. m., en un amistoso contra Irán.