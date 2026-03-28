Fútbol

Arranque con señales mixtas: lo bueno y lo preocupante de la Selección de Costa Rica de Fernando Batista

Rodrigo Kenton y Rolando Fonseca desmenuzan la primera impresión que dejó la Selección Nacional

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Por Esteban Valverde
Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol.
Warren Madrigal fue uno de los jugadores que destacaron individualmente en la Selección de Costa Rica contra Jordania. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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