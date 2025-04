Andrés Carevic ni siquiera quiere pensar en Saprissa

—¿Qué valoración hace del triunfo sobre Pérez Zeledón?

—La verdad es que estoy contento con el funcionamiento del equipo. Logramos una victoria contundente, jugamos un buen primer tiempo. En el segundo tiempo perdimos un poco el control del juego, pero sabíamos que sería un duelo complicado, aunque Pérez se defendió bien. Se reflejó que hicimos un buen partido: metimos tres goles y mantuvimos el cero en nuestro arco. Estamos contentos y satisfechos.

—¿Cuál fue la clave para ganar 3 a 0?

—Nosotros vamos partido a partido. Era un duelo complicado, jugábamos en casa y contra un rival difícil. Hicimos un buen partido. Felicito a los jugadores por el gran esfuerzo. Debemos seguir por esta línea, descansar bien, pero tener claro que a mitad de semana tenemos otro juego.

—¿Ya visualiza el partido contra Saprissa, que tendrá en unas fechas y podría definir el cuarto lugar?

—Yo me enfoco en el partido del miércoles (de visita en San Carlos). No pienso más allá. No pienso en lo que vendrá, sino solo en San Carlos. Debemos preparar bien ese juego para poder ganarlo y seguir con buen paso el fin de semana.

—¿Cómo conforma el once de acuerdo al rival que tiene al frente?

—Con respecto al equipo, siempre he dicho que trabajo durante la semana y valoramos quién está al 100 % para tomar decisiones. Puede que repitamos el mismo once, pero si vemos que alguien está mejor, se harán ajustes. Tenemos una buena competitividad interna, todos trabajan duro y al máximo.

—¿Cómo visualiza el partido del miércoles?

—Vamos a valorar la estrategia y a recuperar a los jugadores. Jugar en Guápiles contra San Carlos será duro y complicado, pero vamos a planificarlo bien para sacarlo adelante. El objetivo es trabajar fuerte y llegar con el equipo en óptimas condiciones.

—¿Ha podido implementar ya al 100 % su idea de juego?

—Nosotros tenemos una idea clara, pero aplicarla al 100 % depende del rival y del estado del juego. Luego debemos ajustarnos a las circunstancias.