Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés: ‘Los muchachos pueden dar más y debo exigirles más’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, lució por lapsos molesto en la vuelta del Herediano - Cartaginés.

Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, aceptó con deportividad la eliminación del Clausura 2026.

Los brumosos perdieron 1 a 0 en la serie, aunque igualaron 0 a 0 en la vuelta contra el Herediano.

Villatoro explicó que, tras la eliminación, vendrán evaluaciones sobre el plantel y hasta dijo que sus futbolistas deben dar más.

—¿Qué piensa de la serie entre Herediano y Cartaginés?

- Felicitar al rival, a Herediano, porque ha sido súper líder. No me gusta perder, pero hay que saber aceptar la derrota. Competimos hasta donde nos dio, competimos con todo; sin embargo, hay un balance que nos deja crecimiento. Fuimos conociendo el plantel, sacamos provecho hasta donde pudimos, pero perdimos la llave por detalles. La toma de decisiones debe ser con mayor calidad. Nosotros no dejamos ir la serie acá; eso fue en casa.

—¿Qué viene para Cartaginés?

- Debemos hacer un análisis que va a ser doloroso. Debemos revisar el rendimiento en la cancha, la idea que tenemos, y debemos meter mano en el plantel para buscar lo que queremos. La próxima semana lo evaluaremos.

—¿Cuánta responsabilidad tiene en la eliminación?

-La mayor responsabilidad es mía, porque soy el entrenador. Siento que pude apoyar más en la lectura de los partidos; soy el primer responsable y no me quito. Lo demás es un tema que debo expresar: siento que los muchachos pueden dar más y debo exigirles más.

—¿Qué tan clave es acceder a la Copa Centroamericana?

-El tema de la Copa Centroamericana depende de Liberia; eso aún no lo tenemos definido. Si pasamos, debemos reforzar mejor, porque el plantel debe ser más amplio por las rotaciones que existen. Son cosas que debemos evaluar.