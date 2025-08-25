Alonso Martínez no se cansa de hacer goles y ya es historia pura del New York City de la MLS

Alonso Martínez en una práctica del New York City de la MLS.

Alonso Martínez, delantero costarricense del New York City FC de la MLS, no solo vive una temporada de ensueño por su ritmo goleador, con 14 anotaciones en la presente campaña, sino también por las marcas históricas que está alcanzando con su club.

Martínez ya se metió entre los cuatro máximos goleadores en la historia del equipo. El futbolista nacional llegó a 34 goles con el plantel y se posicionó en el cuarto lugar, solo por detrás de Maxi Moralez (40), Taty Castellanos (59) y David Villa (80).

Alonso igualó a Santiago Rodríguez y ya se puso como objetivo alcanzar a Moralez. Lo más destacado es que Martínez consiguió esa cifra en apenas 64 partidos disputados, mientras que, por ejemplo, Moralez necesitó 252 encuentros para llegar a sus 40 goles.

El gran rendimiento del costarricense ya es noticia no solo en Estados Unidos y Costa Rica, sino también en medios internacionales de peso, como en Argentina.

El diario Olé destacó la actuación de Martínez:

“El delantero costarricense Alonso Martínez continúa escribiendo su nombre en los libros de récords del New York City FC. Con su gol decisivo en la victoria 1-0 sobre FC Cincinnati el sábado, Martínez alcanzó los 30 goles por MLS con la camiseta del club neoyorquino, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la franquicia en lograr esta marca”, se lee en el reporte.

LEA MÁS: Alonso Martínez lo hizo de nuevo: el tico se convierte en el talismán del New York City FC

Martínez y el New York City volverán a la acción el sábado a las 5:30 p. m. contra el D.C. United, en un partido en el que Alonso buscará llegar a 35 goles en total y a 15 en esta temporada. De lograrlo, quedaría a solo dos anotaciones de las 17 que marcó en la campaña pasada.

Roberto Abramowitz, periodista estadounidense especializado en el equipo neoyorquino y con más de 19 mil seguidores en redes sociales, resumió en pocas palabras el impacto de Martínez:

“No sé dónde estarían si no lo tuvieran a él”, expresó, en alusión al valioso aporte del exjugador de Alajuelense al club.