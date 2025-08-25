Fútbol

Alonso Martínez no se cansa de hacer goles y ya es historia pura del New York City de la MLS

Alonso Martínez no solo llegó a 14 celebraciones en este temporada de la MLS, sino alcanzó una marca en la historia del New York City

Por Esteban Valverde
Alonso Martínez en una práctica del New York City de la MLS.
Alonso Martínez en una práctica del New York City de la MLS.







