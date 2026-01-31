Afición de Pumas comienza a ‘jugar’ en la renovación de Keylor Navas (video)

La afición de Pumas, equipo en el que milita Keylor Navas, ya se pronunció sobre una posible renovación del costarricense con el club azteca. Esto ocurrió durante el duelo en el que la escuadra universitaria venció 4-0 a Santos Laguna el viernes por la noche.

En un partido en el que Navas no tuvo mayor exigencia, los seguidores felinos no dudaron en demostrarle su cariño al tico y, además, enviar un mensaje claro a la directiva: quieren al guardameta nacional en el arco por más tiempo.

Una de las imágenes que se viralizó fue captada por reporteros del Diario Récord, quienes mostraron cómo, al final del partido, Navas fue coreado por la afición.

Recientemente, el vicepresidente de Pumas, Antonio Sancho, había dado a conocer que el club valora la continuidad del costarricense una vez que finalice su contrato, el próximo mes de mayo.

“Ya hablaremos con Keylor y, si sigue en este nivel, ojalá lo podamos tener mucho tiempo más, pero hay que sentarnos a platicar”, comentó al periódico Esto.

Del juego ante Santos destacó el dominio mostrado por Pumas, equipo que logró marcar gracias a los goles de Jordan Carrillo, en dos ocasiones, el panameño Adalberto Carrasquilla y Alan Medina.

Con este resultado, el club de Navas se ubica en la tercera posición de la tabla con ocho puntos, mientras que el líder es Chivas de Guadalajara, con nueve unidades y un partido menos.

En esta temporada, Pumas avanza con mejor paso que en la campaña anterior, en la que el plantel no logró clasificarse a la liguilla de la Liga MX.

El próximo reto de Pumas será el martes, a las 10 p. m. (hora de Costa Rica), ante San Diego FC, por la fase previa de la Copa de Campeones de la Concacaf.