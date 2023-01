Yuaycell Wright pasó 180 días esperando una operación que le permitiera volver a jugar

Yuaycell Wright vivió una mala experiencia en el 2022. El exdelantero de Alajuelense

Limón F.C., entre otros equipos, vio cómo el último año se le fue casi sin jugar, debido a que según considera, esperó demasiado por el tratamiento de una dolencia en su rodilla derecha.

Wright de hecho se vio obligado a tomarse un descanso en el último semestre del año para así recuperar de forma correcta una ruptura de meniscos. Lo que el futbolista nunca entenderá es por qué Santos esperó seis meses para llevarlo a cirugía. Él agradece a los guapileños porque lo operaron, pero no esconde que quedó con la inquietud de por qué tardaron tanto para tratarlo.

Yuaycell estuvo por 180 días esperando la cirugía, pero en el club le hicieron un programa de fortalecimiento de la rodilla para ver si se podía evitar la intervención.

“Tuve una mala experiencia con ellos y no me lo esperaba. No era muy complicada mi lesión pero tuve que esperar mucho para tratármela, estuve seis meses fortaleciendo para ver si no requería una operación pero al final no funcionó. Si a mí me operaban de una vez apenas me pasó, en un mes hubiera estado listo”, explicó.

Al final, el Santos lo operó, pero el jugador buscó su readaptación en el Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Yo preferí llegar a un acuerdo con ellos (con Santos) y terminar el contrato. Ahí me fui al INS y logré mi recuperación en tres meses, porque por el tema de que no me había tratado se me hicieron otras lesiones. Ante esto al final no pudo jugar en el segundo semestre porque no me dio tiempo de vincularme a otro club”, contó.

En el panorama del exmanudo apareció el estratega Horacio Esquivel, quien ha influido mucho en su carrera.

“Me mantuve en gimnasio, hay un equipo de tercera división en Limón y me mantenía entrenando para no perder el ritmo futbolístico. También estuvo la oferta de la ADG y me dejé guiar por Horacio, porque la verdad es que él ha sido un gran entrenador para mí y siempre ha logrado explotarme de la mejor forma”, dio a conocer.

Ahora con Guanacasteca, el artillero está listo para buscar retomar su mejor versión, aquella que lo llevó a la Liga y hasta a vestir los colores de la Selección Nacional.

“Yo creo que todo tiene su tiempo: uno quiere volver a esa versión de jugador, no solo cuando estuve en la Liga, sino en las últimas fechas que estuve en Limón cuando se descendió, porque me llamaron a la Selección. Ahora, gracias a Dios, voy agarrando esa confianza; también gracias a Horacio”, pronunció.

El limonense analizó que de momento no se pone metas como volver a un equipo grande o estar en La Sele; él prefiere ir día a día.

“Ahora busco un nivel que me lleve a metas de corto y largo plazo, yo en este temporada de mi vida llevo las cosas con calma. No me preocupa y no estoy pensando en equipos grandes, estoy concentrado en el momento y con la ADG hemos hecho buen equipo”.

Wright ya se puso entre ceja y ceja el marco de Saprissa, primer rival que tendrán los pamperos el próximo domingo a las 4 p. m.

“Un delantero vive de goles, no me pongo una cifra y voy juego a juego, pero sé que los goles son necesarios”, finalizó.

Con la esperanza de un 2023 muy diferente al 2022, el caribeño espera convertirse en referente de una Guanacasteca urgida de goles y puntos para evitar el descenso, zona en la que está con 9 unidades, tres por debajo del Santos.