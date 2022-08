Youstin Salas se sacó una espinita al llegar a Saprissa

Youstin Salas tenía una deuda pendiente, una espinita que se logró quitar cuando se puso la camiseta de Saprissa.

Youstin quería volver a un club grande, pero deseaba figurar, porque al pasar de Santos a Herediano en mayo del 2018 no tuvo el protagonismo que lució con los guapileños.

Youstin Salas (izquierda) en el segundo juego del torneo, festejó el gol que marcó Pablo Arboine. (JOHN DURAN)

Por eso cuando Saprissa lo llamó ni lo pensó, anhelaba conseguir lo que hoy logra con los morados, ser titular y llenar las expectativas. Y bien que lo ha hecho, inició los primeros juegos en su puesto como contención, pero ante la necesidad del equipo por los costados, Jeaustin Campos, técnico saprissista, lo alineó como lateral derecho y Salas respondió.

“Tenía esa espinita de llegar a un club grande, no es una revancha, pero sí trato de aprovecharlo al máximo”, dijo Youstin, quien recordó que quizá su juventud le pesó al arribar al cuadro florense.

“Tenía como 20 años y no estaba tan maduro, ahora hasta ya tuve oportunidad de ser parte de la Selección Nacional con muchos jugadores de experiencia y todo eso le ayuda a uno para mejorar y seguir por el camino que uno quiere”, opinó el jugador de 26 años.

Pasar a Saprissa es lo que esperaba, incluso dio el sí sin preocuparse por el tema económico, él quería volver a un grande.

“El tema económico no pesó para estar en Saprissa, Grecia me ofrecía lo mismo y hasta la capitanía en el equipo y no fue por despreciar a Grecia. Fui claro con ellos, pero quería venir a Saprissa y jugar en un club grande. Estoy muy motivado, feliz, es una experiencia diferente y quiero seguir viviéndola”, expresó el jugador saprissista.

Salas resaltó que pertenecer a Saprissa es una experiencia diferente.

“Yo he estado en cuatro o cinco equipos y llegar a Saprissa es un cambio muy drástico y busco manejarlo de la mejor manera. Siempre hablo con mi papá, mi familia, que son los más cercanos, todo va de la mano y hay que saberlo llevar. Saprissa es uno de los clubes más grandes de Centroamérica, hay mucha presión, pero es saber manejarla”.

Apunta a la Selección

Youstin se trazó la meta de estar en un grande y ahora tiene en mente regresar a la Selección, sueña con ser parte del grupo que disputará el Mundial de Qatar.

Luis Fernando Suárez, técnico de la Tricolor, lo tomó en cuenta y lo hizo debutar en el equipo, durante el juego eliminatorio de visita contra Canadá el 12 de noviembre del 2021, también jugó en el Estadio Azteca en el empate de la “Sele” 0 por 0 contra México.

“Quiero llegar a la Selección, es una vitrina enorme y defender la camisa de la Tricolor es otra cosa”, comentó Salas, quien se mostró más ilusionado porque FIFA permite que la lista de cada selección para Qatar pueda tener un máximo de 26 futbolistas.

“Vi que se sumaron tres lugares más y hay chance. No estuve en la convocatoria para el repechaje y voy a luchar para tener opción. Me considero un jugador que lucha todos los balones y no es un secreto que llegar a la Selección es mi objetivo, por eso busco hacer las cosas bien en Saprissa”, afirmó el lateral tibaseño.

Pese a sus 26 años, Youstin acumula experiencia en Primera División, empezó con el Santos donde estuvo del 2014 al 2018, su nivel llamó la atención del Club Sport Herediano que lo fichó, no encontró regularidad y fue enviado a préstamo a La U Universitarios, donde solo jugó un semestre y pasó al Municipal Grecia y ahora es titular en Saprissa.