“He tenido más de 15 años de trayectoria, tengo la credibilidad para hablarles y que ellos sienten cabeza. Yo he cometido mis errores como todo joven, en algún momento a uno le gusta salir, tomarse una cerveza, para nadie es un secreto, pero entonces yo les he hablado que el que quiere subir en el fútbol no solo se trata de talento, se trata de talento más esfuerzo, más trabajo y sacrificio”, indicó Yosimar.