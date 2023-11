Yoserth Hernández se despide de Puntarenas con Saprissa en su horizonte

Yoserth Hernández parece ser el primer fichaje de Saprissa de cara al 2024. El volante creativo que dejará pronto de pertenecer al Puntarenas F.C. colgó en sus redes sociales personales un comunicado en el que se despidió de la afición porteña y además dejó en claro que le hubiera gustado hacerlo de otra forma, porque no pudo jugar en el duelo contra Alajuelense. Todo hace indicar que tampoco lo hará el fin de semana.

“Quisiera despedirme en la cancha, pero no estuvo en mis manos como se dieron las cosas. Me quedo con lo bueno que viví en este equipo: ser campeón, poder ascender, hacer el primer gol en el regreso a Primera y sobre todo darle una alegría a esta hermosa provincia que tanto lo necesitaba y devolver al PFC donde merece estar”, resaltó.

Hernández es seguido por el Monstruo desde mercados anteriores; de hecho, en su momento, cuando Saprissa consiguió hacerse con los servicios de Kliver Gómez, también preguntó por Hernández. No obstante, en el PFC intentaron mantener al futbolista el mayor tiempo posible.

Aunque todavía la noticia no ha sido confirmada y luego del duelo con Alajuelense, el miércoles, el gerente deportivo porteño, Roberto Wong, manifestó desconocer una negociación por Yoserth. Medios como Teletica Deportes informaron que todo está listo para que el creativo pase al Saprissa por las próximas tres temporadas.

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, fue consultado sobre la posible llegada del mediocampista para el año venidero y, aunque no lo aseguró, tampoco intentó desmentirlo. Evadió asegurando que no hablaría de jugadores que no estaban en su plantel, pero dijo: ‘don Sergio Gila (gerente deportivo) puede hablarle sobre el tema”.

Saprissa podría de esta forma ya tener amarrado a un jugador con características muy similares a las de Mariano Torres, quien no tiene un sustituto natural en el cuadro tibaseño.