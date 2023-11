¿Yoserth Hernández jugará con Saprissa? Así respondió Roberto Wong

Antes del partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense, el cuadro chuchequero informó de que Yoserth Hernández no estaba disponible para el juego porque presenta una sobrecarga muscular y se encuentra esta semana en reposo.

De manera simultánea, el periodista Kevin Jiménez consignó en sus redes sociales que Saprissa y Puntarenas tienen un acuerdo por ese jugador y que faltan las firmas respectivas.

Roberto Wong, quien ese el gerente deportivo del Puerto y a la vez asumió la dirección técnico tras la salida de Diego Vásquez, respondió una consulta puntual sobre ese tema, luego del partido en el que la Liga se dejó el triunfo con remontada incluida (1-2) en el cierre.

- Trascendió de manera extraoficial que Yoserth Hernández va a jugar con Saprissa. ¿Eso es así?

- Él no estuvo por una recaída de una contractura creo, por una sobrecarga y del tema del Saprissa para mí es nuevo. No sé qué está pasando. No sé cómo estará el asunto.

- ¿Qué pasó en esos últimos tres minutos?

- Asdrúbal Gibbons salió contracturado, tratamos de hacer unas modificaciones y en tres minutos se nos vino abajo lo que teníamos planificado. Como se los dije a los jugadores, la responsabilidad es mía, traté de hacer unas variantes porque estábamos limitados, no teníamos a Barlon Sequeira, ni a Krisler Gómez, ni a Yoserth y se les dio la oportunidad a los muchachos. Tomo la responsabilidad.

- Silvia Bolaños dijo que están evaluando y una opción es que usted se mantenga como entrenador del equipo. ¿Qué le gustaría más, la gerencia o el banquillo?

- Yo fui claro con ellos, yo soy empleado del club, donde ellos me necesiten estaré, cabe la opción, pero esperemos a que finalice el torneo. Ahí nos sentaremos a analizar las situaciones. Si el club me necesita como entrenador, lo haré y si no como gerente deportivo.

- ¿Por qué puso a los jóvenes hasta el final del campeonato?

- A los dos entrenadores que estuvieron anteriormente se les daba el material, decisión de ellos. Yo me he caracterizado por darles la oportunidad a los jóvenes. El material estuvo ahí, tal vez confianza o no darles la oportunidad. Desde que tomé el equipo siempre he llevado a los partidos dos o tres chicos para que ellos se vayan involucrando en el entorno de un partido. Se les dio la oportunidad a dos chicos que tienen que ir mejorando. Igual yo estuve en esa posición, a mí me dieron la oportunidad y los jóvenes son de darles oportunidad y confianza para que puedan crecer.