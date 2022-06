Yendrick Ruiz sueña con obtener lo que le hace falta en su carrera

“Hablamos a la una”, me dijo y lo llamé 18 minutos después. “No lo puedo atender. No me llamó a la una, ahora puedo hasta las 5″. Las palabras de Yendrick Ruiz me retumbaron como una sentencia, la misma que aplica el goleador al llegar puntual a la cita de cara al gol.

Él no falla, es preciso y me quedó claro que dentro y fuera de la cancha se maneja con la misma rigurosidad.

La segunda vez no erré: a las 5 p. m. se inició la entrevista que luego se convirtió en una amena conversación, plática donde Yendrick Ruiz recordó sus goles más importantes con Herediano, el tanto más lindo que hizo, el sueño de convertirse en el goleador histórico del club y luego su confesión, después de Herediano no se ve con la camisa de otro equipo y al final del torneo buscará conseguir lo que le hace falta en su carrera.

“Para mí Herediano representa mucho. En Herediano he conseguido muchas metas, muchos sueños que tuve en mi carrera. El club me ha ayudado a conseguir todo”, aseguró Yendrick, quien este mes cumple diez años defendiendo la camisa florense.

“Cuando llegué (a mediados del 2012) imaginaba hacer las cosas bien para estar mucho tiempo en la institución, pero nunca durar tanto y que gracias a Dios las cosas salieran como han salido. Eso la verdad no me lo imaginaba”.

Yendrick Ruiz, es el goleador histórico de Herediano, club con el que ha marcado 122 tantos en torneos nacionales. "Ahora que firmamos contrato le da a uno la esperanza de poner la cifra lo más alta posible, pero no me he puesto una meta. Hacer la mayor cantidad de goles es lo que tengo en mente", dijo Yendrick. (Rafael Pacheco Granados)

El atacante desmenuzó su trayectoria en el conjunto florense, recordó cada fecha como si fuera hoy y la primera fue el 31 de octubre del 2020.

“Ese día fue inolvidable para mí por lo conseguido. Fue convertirme en el goleador histórico del club. Cuando llegué a Herediano quería hacer las cosas bien para ayudar al equipo, que valiera la contratación que hicieron por mí, pero con el paso de los años y los tantos iban en aumento, creo que crecía la ilusión de ser el goleador histórico”, expresó Yendrick.

Fue contra Sporting, hizo un doblete y superó a Claudio Jara con 99 dianas como el máximo goleador rojiamarillo, hoy posee 122 tantos y entre ellos los dos más importantes y el más bonito.

“Tengo varios que han marcado mucho, no solo en mi carrera, también a la institución. El gol que le hice a Cartago en la final del 2013, ese era el 3 a 0 que prácticamente nos daba el campeonato en ese momento. También el de la final contra la Liga en el 2019, ya se nos iba la final y a falta de dos minutos para el cierre hacer ese gol nos dio la vida para luchar por el campeonato y después poderlos conseguir, han sido los más importantes”.

¿Y el más lindo?

El gol más bonito se lo hice a Uruguay de Coronado, ganamos 6 a 2 en Heredia, tiré dos sombreritos dentro del área y después le lancé el balón por encima al arquero.

Con ocho títulos con Herediano, cuatro cetros como goleador del fútbol nacional, Yendrick lo ha conseguido todo con la camisa rojiamarilla, bueno casi todo.

“Me hace falta ganar un bicampeonato y ahorita estamos clasificados y no solo yo, sino todo el equipo está mentalizado en logarlo”, manifestó Yendrick, quien reconoció que la temporada no ha sido fácil.

“Hemos salido adelante de los baches. El trabajo premia, nunca bajé los brazos, el grupo tampoco y conseguimos clasificar”.

El primer obstáculo para lograr el ansiado bicampeonato se llama Cartaginés, rival en las semifinales, el mejor Cartago de los últimos tiempos indicó el delantero.

“Van a ser partidos difíciles, Cartaginés es un excelente equipo y ha hecho las cosas bien. Creo que este torneo Cartaginés cuenta con uno de los mejores equipos que ha tenido. No va a ser fácil, pero las finales hay que jugarlas y ganarlas”.

Dos cetros seguidos están en la mente de Ruiz, es la meta y también, aunque no tan relevante, hacer el gol soñado, la conquista que todo jugador quiere y que, en toda su carrera no ha podido marcar: un gol de chilena.

“Ese es el que me falta, mi hijo siempre me lo pide. De chilena nunca y mi hijo dice, papi por qué usted no hace un gol de chilena. Las veces que lo he intentado no me ha salido, o no me ha quedado la ocasión”.

“No es fácil, pero sí me atrevo a hacerla. Si la jugada me queda voy a intentarla”, sentenció Yendrick, quien anhela en este cierre del certamen cumplirle a Mateo su hijo de ocho años, con esa chilena por la que tanto le ha preguntado.

Con 35 años, el goleador recién extendió su vínculo con Herediano por tres años y medio más, tendrá 38 al concluir, bien podría seguir, todo depende del estado físico y él no sabe qué sucederá, solo posee claro que su retiro debe ser teñido de rojo y amarillo.

“Quiero retirarme en Herediano, es una institución a la que amo y siempre ha estado para mí y mi familia. Mi sueño es retirarme con Herediano”.

De momento fútbol le queda hasta el 2025, al menos eso dice el contrato, si no continúa luego de ese año, el artillero se ve con un futuro como entrenador.

“Estoy con el curso de entrenador, me gustaría seguir ligado al fútbol. Es lo que he hecho toda mi vida, lo que me apasiona, no sé si como técnico, pero trato de obtener la licencia. Ya cuando termine el contrato veremos cómo me siento físicamente, si pueda seguir o sería la hora del retiro, pero de una u otra forma, quiero seguir ligado a Herediano”, concluyó el goleador florense.

Yendrick en frases

2 de setiembre del 2012

Mi primer gol con Herediano ante Cartaginés. En el estadio de Herediano, tras pase de Esteban Granados. Ese día fue un desahogo, porque el equipo venía haciendo las cosas bien y eran como siete u ocho partidos y no anotaba y fue un desahogo.

3 de diciembre del 2018

Llegué a 100 goles en Primera, fue ante la Liga en semifinales, ganamos 2 a 1 en el estadio de Heredia, ese día hice dos goles. El primero fue de pnal y el segundo un remate fuera del área, creo que de Albert Villalobos. Patrick rechazó me quedó a mí, disparé y Patrick me la detuvo, la bola le quedó a Allan Cruz, se fue por la banda tiró un centro y cerré de cabeza al segundo palo.

Jugador que lo marcó

Hay varios que uno ha admirado mucho, que han hecho las cosas bien en su carrera. Bryan es uno de ellos, pese a que es mi hermano, también lo admiro futbolísticamente por la calidad, liderazgo y profesionalismo que tiene. He tenido compañeros muy buenos que me enseñaron mucho como Víctor el “Mambo” Núñez, a quien admiro y respeto.

El mejor futbolista con el que ha jugado

Tengo muchos. No sé, cuando inicié mi carrera me gustaba mucho como jugaba Wilmer López. Tuve la oportunidad gracias a Dios de estar con él en otro equipo y la calidad que tenía me ayudó, aprendí de él.

El defensa que más le costó superar

Pablo Salazar, por dicha después pude jugar a la par de él y era más fácil tenerlo de compañero que de rival. Fue un jugador de mucha calidad, muy fuerte, se sabía el juego de memoria, sabía lo que hacía, Tenía muchos recursos y liderazgo.

Selección: ¿por qué se le ha negado?

Eso ha sido algo un poco duro para mí, he sido goleador, he ganado campeonatos y la Selección no se me ha dado mucho, pero trato de no pensar mucho en eso.

Yo siempre he dicho que las cosas llegan en el momento que Dios lo tiene para uno.

Sé que en este momento es difícil, por ahí la Selección busca jugadores jóvenes que le den ese cambio generacional y es complicado. Uno nunca deja de soñar, pero soy realista.