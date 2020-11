Yo tuve un par de lesiones. A los 22 años me operaron de un riñón, pensaban que me lo tenían que quitar y si me lo quitaban no podía jugar más, hasta que apareció un doctor y dijo que el riñón funcionaba a un 20% y que me lo dejaban. Me operaron, me dejaron el riñón y ahí sigue, con el 20% funcionando. Eso fue al principio de mi carrera, antes de que llegara Badú me pasó eso.