“Llámese de Primera o Segunda, a mí me gusta premiar a diferentes jugadoras. No me gusta decir tengo tres capitanas o cuatro capitanas y entre esas va la cinta a dar vueltas entre ellas, nada más. No. El año pasado cuando yo agarré el equipo, Raquel Rodríguez fue capitana y estoy seguro de que en alguno de estos partidos va a volver a tener la cinta, que no la ha tenido en este torneo”, citó.