Wílmer López: ‘No tengo que salir cabizbajo ni reclamarle a las muchachas’

María Paula Salas intenta superar la marca de Gloriana Villalobos. La manuda anotó en el primer partido de la semifinal entre Alajuelense y Herediano. La serie se resolverá el viernes en el Morera Soto. (JOHN DURAN)

El primer round de la semifinal entre Alajuelense y Herediano en Guadalupe dejó sentimientos encontrados en la Liga, que pasó de tener un partido controlado y de llevar una ventaja de dos goles con los tantos de Fabiola Villalobos y de María Paula Salas a que la serie esté más abierta que nunca, con un 2 a 2 que se resolverá el próximo viernes, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Al finalizar el juego, esa mezcla se sensaciones en las filas de las campeonas nacionales fue más que evidente, comenzando por el técnico Wílmer López, quien se dedicó a aclarar que no se podía hablar de remontada porque eso como tal no pasó.

El Pato no deja de tener razón, porque muchas veces de forma errónea se usa ese concepto para un empate, cuando en realidad ese término se aplica para cuando se le da vuelta por completo a un resultado.

“No nos remontaron el partido, nos empataron el partido. Circunstancias del juego, al quedar con diez jugadoras, usted puede analizar el video del partido y nosotros tuvimos las opciones más claras aún con diez, manejamos el partido en posesión, en tenencia, en buenos lapsos del partido y con muy buenos trazos de juego”, mencionó López.

Dentro de su análisis, el técnico de las leonas de Alajuelense explica que Herediano tiene un fuerte con Daniela Coto (gestora del doblete del Team en complicidad con Yalitza Sánchez), que le pega muy bien a la pelota y que las rojiamarillas basan mucho su ofensiva en el juego directo, en buscar faltas para tirar el balón al área y les dio resultados.

“Aquí hay que aclarar una cosa, perdimos a una de las jugadoras más fuertes que tenemos en juego aéreo que es el caso de Fabiola Sánchez, que es muy fuerte en esa situación y cuando estuvimos con Fabiola controlamos el juego aéreo de ellas, no nos habían creado peligro ni nada y por eso llevábamos el marcador 2 a 0, estamos teniendo buen manejo del partido, pero la expulsión contrasta un poquito”, mencionó el Pato.

Sin embargo, dijo que a pesar de esa roja, que en principio había sido amarilla y que después de reclamos y de avisos de que la acción daba para más, la rojinegra salió expulsada. A raíz de ese golpe, Mariana Benavides fue trasladada al Hospital Calderón Guardia. Herediano reportó que después de las radiografías se descartó la presencia de alguna fractura.

López aprovechó para decir que la lesión de la jugadora de Herediano se dio por un choque normal, pero nunca por mala intención y que a su criterio, con el espectáculo mostrado ganó el fútbol femenino como tal, porque se vio un partido de tú a tú.

“Lamentable la lesión de la muchacha de Heredia, hay que ver el video, sin ninguna mala intención de parte de Fabiola porque ella gana la pelota delante de la jugadora de Heredia. No sé si con el resto del cuerpo o la otra pierna la golpea, pero nunca con la intención de lesionarla, conozco muy bien a Fabiola, las rivales también y saben que ella no es malintencionada en ningún momento, aparte de que hemos sido un equipo muy honesto”, detalló el timonel.

El resultado en sí no le agradó a López, ni a nadie en Alajuelense, pero considera que tampoco es malo por cómo se presentaron las cosas y afirmó que salió muy satisfecho con el accionar de ellas, máxime que la Liga jugó gran parte del encuentro con diez jugadoras.

“Aún se ve el esfuerzo, la dedicación de ellas dentro de la cancha y con 10 mujeres tuvimos llegadas, manejo de la pelota con buen juego, con buen pie a pie y son situaciones del partido. Sacamos un muy buen resultado, siempre estuvimos arriba en el marcador, en ningún momento estuvimos abajo, controlamos el juego, manejamos la intensidad del partido, buenos bloques tanto ofensiva como defensivamente, hubo muy buena aplicación de todas las muchachas”, pronunció.

Después de ese análisis efectuado por el técnico de Alajuelense, es claro en asegurar: “No tengo que salir cabizbajo ni reclamarle a las muchachas algo porque nos empataron. Yo creo que hay que darle mérito a Heredia y en este caso a esta muchacha Coto, que prácticamente con esos dos remates nos empatan. Después de ahí Heredia fue controlado completamente”.

A las bajas de Jennie Lakip y Alexandra Pinell por lesión ahora se une Fabiola Sánchez por la expulsión, pero hay una buena noticia en la Liga y es que Noelia Bermúdez ya está lista para reintegrarse a las prácticas, luego de cumplir su periodo de aislamiento porque dio positivo por covid-19.

“A Noelia ya la recuperamos y la vamos a tener a partir del lunes entrenando con nosotros y ya podrá ser tomada en cuenta para el próximo encuentro. No quedamos diezmados, quedamos con un equipo prácticamente con un mismo once y yo creo que ahí es la parte importante, empezar con once y terminar con once, porque si hubiéramos terminado once contra once el partido lo hubiésemos manejado y controlado, igual que el resultado”, enfatizó el Pato.

Más criterios. “Hicimos un gran partido, prácticamente todo el partido lo jugamos con diez y creo que hicimos un excelente juego. La actitud nunca faltó. Si bien es cierto Heredia se nos vino encima, a pesar de que teníamos una jugadora menos creo que siempre controlamos el juego”, reflexionó Fabiola Villalobos.

La defensora expresó que la Liga creó oportunidades y que al final no las concretó, mientras que Herediano llegó a hacer su juego.

“Al final cerramos en casa. Ahí somos muy fuertes, es un empate, no hemos pedido nada y vamos con todo al Morera. Nosotras controlamos la mayor parte del partido. Si nos costó un poco porque por supuesto teníamos 10 jugadoras, pero creo que Heredia no fue superior a nosotras y al final fueron dos remates a marco, incluso uno es de tiro libre y el otro es de lejos”, argumentó Villalobos.

Gabriela Guillén subrayó que a las liguistas les quedó un sinsabor entre comillas, porque sacaron un punto de visita y con una jugadora menos y que como cierran en casa, es positivo. Sin embargo, que les empataran la serie de esa manera es doloroso.

“Fueron más de 45 minutos, no sé si fue una expulsión justa o no, pero sí nos cuesta. Sabíamos que Heredia se nos iba a venir encima en el segundo tiempo por tener una jugadora más, nos cuesta el manejo y los goles son de larga distancia, que son el último recurso que tuvieron”, opinó Guillén, quien de inmediato asegura que la serie está abierta.

Mientras que María Paula Salas reseñó: “No nos vamos felices por el resultado, teníamos todo para ganarlo, de cierta forma teníamos el partido, que era muy cerrado y fue más error de nosotras sin quitar virtud al trabajo de Heredia. Ese tipo de errores no podemos cometerlos y no queda más que respaldar a la compañera (Yalitza Sánchez) y esperar el partido que viene y mejorar eso que nos hace falta”.

En la otra semifinal, Saprissa FF lleva una ventaja de 2-0 sobre Dimas Escazú y esa serie tendrá su capítulo definitivo el sábado, a partir de las 6 p. m., en Tibás. La noche anterior se conocerán las primeras finalistas, que podrían ser las jugadoras de Alajuelense o Herediano.

Un apunte para tener el panorama claro es que este Clausura 2021 se juega bajo el mismo formato del torneo anterior. Eso significa que para las semifinales, en caso de empate, después del tiempo regular se procedería de inmediato con los lanzamientos de penal.

Ya para la final, si la serie está empatada al final del partido de vuelta, se procedería con tiempos extra y penales, si fuese necesario.

