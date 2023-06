Wílmer López lanza reproche a ‘La Doce’ por no ir a apoyar a las leonas de Alajuelense

Cuando Wílmer López hablaba de una remontada tan histórica como la misma Shirley Cruz, el Pato sabía por qué lo decía.

Esas palabras las pronunció minutos después de que la Liga perdiera el primer partido de la final por 4 a 1. La misión era difícil, pero no imposible. Alajuelense ganó el duelo de vuelta por 4 a 0, con tiempos extra incluidos y con el pentacampeonato en la vitrina rojinegra.

El ídolo rojinegro estaba tan eufórico y tan orgulloso de sus jugadoras que no se guardó nada. Exaltó ese carácter con el que las leonas encararon el juego y al mirar hacia las graderías también tuvo palabras de agradecimiento para esos aficionados que llegaron para apoyar a las históricas, sin importar nada y pensando que ellas eran capaces de todo.

Pero cuando Wílmer López vio vacío el sector popular especial en la gradería oeste, no lo podía creer.

‘La Doce’ no llegó a apoyar al equipo femenino de la Liga y eso fue algo que el Pato jamás se lo esperó, mucho menos sabiendo que era el último juego oficial de Shirley Cruz con el club.

“Gracias a la afición por venir, por hacerse presente. Me hizo falta un sector, un sector de la afición al cual públicamente los he apoyado mucho y me quedaron debiendo. Es la parte de la afición de ‘La Doce’. Es un llamado a ‘La Doce’, la institución no son solo los hombres, vea lo que están haciendo estas mujeres, lo que está haciendo este equipo, está haciendo historia, con cinco campeonatos consecutivos”, afirmó Wílmer López.

La barra no acudió al estadio como tal, como grupo, pero en las gradas había familias completas. El mismo Joseph Joseph confesó que lo sorprendió la respuesta de la gente, porque en principio se habían habilitado las graderías este y sur, pero luego les tocó abrir también la oeste.

El Pato está convencido de que quienes fueron al estadio impulsaron más a sus jugadoras para conseguir esa remontada épica para alargar su dinastía en el fútbol femenino.

“Eso es lo que yo quiero, a veces uno se ciñe solo con un sector y ese sector cuando tiene que responder, a veces no responde y esta vez no nos respondió. Así que el jalón de orejas para ellos, pero agradecimiento al resto de la afición que vino, se hizo presente, se hizo sentir y nos dio un apoyo que fue muy grande”.

La gesta. “No es por hablar, yo creo que uno conoce muy bien lo que tiene en sus manos y si hay una cosa de la que me he jactado de decir es que estas jugadoras que han estado en mis manos durante dos años y resto era justo, y yo creo que algo muy justo y muy merecido era la despedida a una grande, a la más grande que ha tenido este país”, comentó el Pato.

Dijo que ojalá aparezcan muchas como Shirley, pero que será muy difícil que se iguale lo que ella hizo.

“Era justo que Shirley se retirara siendo campeona y de la forma que se hizo, yo creo que no hay mejor forma que esa. Se lo merecía Shirley, se lo merece el fútbol de Costa Rica, se lo merece esta gran afición, que a pesar de haber perdido tres días antes por 4 a 1, se hizo presente y yo creo que eso es de resaltar”.

Según el Pato, la clave estuvo en la actitud de las jugadoras, las ganas y la entrega, en un partido que no era táctico, ni de estrategia.

“Era un partido emocional, un partido de corazón, un partido en el que no se puede decir la palabra, porque ellas dicen que son de pechos, de ovarios. Lo hicieron y el aficionado liguista se merece una alegría”.

A él lo enorgullece ver a sus jugadoras desgalilladas cantando: ‘Liga campeón, Liga, Liga, Liga campeón’, pero es que también lo llena muchísimo ver cómo ellas supieron levantarse de un golpe muy duro.

“Tenían que haber visto los entrenamientos del jueves y del viernes, fue un ambiente completamente positivo, de credibilidad y eso lo demostraron”.

Dentro del éxito de las leonas, él también tiene su huella, porque es el técnico coleccionista de títulos con Alajuelense en el fútbol femenino.

“Para mí es grandísimo, quedar siempre entre la historia de esta institución para mí es lo más grande y cada vez hacer un poquito más de historia, para uno es muy halagador. Ahora, hay que dejar claro, no todos los campeonatos los vamos a ganar. Por muy buen equipo que tengamos y por muy bueno que sea el equipo, no todos los campeonatos se ganan y llegará el momento en el que nosotros no salgamos campeones, pero siempre vamos a ser protagonistas”.

Dijo que la Liga lleva esa banderilla de ser el equipo llamado a vencer, a destronar, pero que en cuanto a colección de títulos, hasta hoy sigue siendo invencible.

“Como lo hicimos este torneo, con tanto altibajo que tuvimos, de situaciones de lesiones, de Selección y aún así salimos adelante. La forma en que se gana, la remontada, la despedida de Shirley, la forma en que se consigue, yo creo que esas son las cosas que uno realmente valora para este título”, finalizó.

