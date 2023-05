Wílmer López: ‘La afición está por los colores, por el escudo, no está por los jugadores’

Alajuelense y Sporting FC se topan de nuevo en la final del fútbol femenino y está en el aire la gran duda de cómo reaccionará el liguismo en este nuevo desafío de las leonas.

El equipo masculino provocó una nueva decepción, pero ellas aspiran a ser pentacampeonas nacionales.

Además, son los últimos dos partidos de la capitana Shirley Cruz, quien desde hace unos meses marcó el momento de su retiro. Este es su torneo final y su carrera se acabará con el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, a mediados de año.

Según Wílmer López, lo sucedido con el equipo masculino no debería repercutir en quienes apoyan a sus pupilas.

“La afición está por la institución, la afición está por los colores, por el escudo, no está por los jugadores. ¿Qué le quiero decir con que no está por los jugadores? Que sepa el aficionado liguista diferenciar que el fútbol masculino no es todo en la institución”, expresó Wílmer López.

Mencionó que el fútbol masculino es parte de lo que es Liga Deportiva Alajuelense y si no dio sus frutos, o al final no salió campeón, no quiere decir que el aficionado se tenga que hacer a un lado.

“No quiere decir que el aficionado se olvide completamente de lo que aún está en juego dentro de la institución, que es la final del fútbol femenino”.

Estas declaraciones las da como técnico de las leonas, como ídolo de Alajuelense y como seguidor a muerte del club.

“Que se hagan presentes, demuestren lo liguistas que son, que realmente están por los colores y no por los jugadores, porque esto no es por los jugadores, esto es por una institución a la cual amamos, queremos y le deseamos lo mejor. Entonces, si por un lado un sector de la institución no respondió, vengan, apoyen para ver si por el otro lado damos frutos”.

Tampoco cree que lo ocurrido el domingo con la Liga afecte en el plano deportivo a sus pupilas. Y con argumentos, explicó por qué está seguro de eso.

“Si nos afectara lo que pasó con los hombres, no habríamos ganado los cuatro torneos anteriores, porque hemos salido adelante con cuatro torneos, a los hombres no les ha ido bien y hemos sido campeonas”.

Valery Sandoval tiene ese mismo criterio: “Como liguistas nos llevamos un golpe duro el domingo, pero hacemos un llamado a que vayan, a que llenemos los estadios como la vez anterior (en 2019)”.

”Por dicha hemos podido darles esa alegría, hemos podido desahogar esos gritos de campeón que se han quedado en la garganta muchos años. Esperamos este año poder hacerlo y ojalá con buena afición en el estadio”, manifestó la lateral rojinegra.

El Pato advierte que esta final femenina va a estar difícil, recordando que se topan de nuevo los dos equipos que se enfrentaron por el cetro en el torneo anterior.

“Va a estar duro, va a estar complicado, sí, pero es parte de lo bonito del fútbol y esperamos que nuestra afición se percate de eso, que los necesitamos y que las mujeres han hecho méritos de sobra en los últimos dos años y resto para que el aficionado se vuelque a apoyarlas y estar con ellas en esta final contra Sporting”.

El primer duelo por el título será este miércoles, a las 7 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas; mientras que el partido definitivo será el sábado 3 de junio, a esa misma hora, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Son los últimos dos partidos de Shirley Cruz por campeonato nacional, recordando que la referente del fútbol femenino tomó esa decisión desde inicios de este año. Será su despedida con la Liga.

El Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda marcará el retiro de la 10. Ahí, Costa Rica se enfrentará en la fase de grupos a España (21 de julio), Japón (26 de julio) y Zambia (31 de julio).

“Tener a Shirley ha sido una experiencia increíble. Gracias a Dios la tuve desde 2019, que fue el primer campeonato con Codea y tenerla ahora es una experiencia que todos los clubes hubieran querido. Hay que aprovechar la oportunidad y ojalá devolverle un poco de lo que nos ha dado quedando campeonas”, destacó Valery Sandoval.

La carrilera indicó que los torneos siempre son diferentes, emocionantes, pero que las fases finales son la mejor parte.

“Donde todas queremos estar, el trabajo rindió frutos y estamos una vez más peleando ojalá por el ‘penta’”, citó, para agregar que a ellas no las afecta lo sucedido con el equipo masculino.

“Tal vez nos genera un poquillo más de responsabilidad, de motivación o de ganas de querer darle a la afición ese título, desahogar ese grito de campeón. A nosotras personalmente no nos afecta porque ya hemos quedado campeonas antes, aunque haya pasado eso, pero queremos darle esa alegría a la afición y ojalá con bastante gente”.

Wílmer López recordó que los duelos entre estos equipos finalistas son difíciles, duros, complicados, muy buenos en dinámica y cargados de mucha actitud.

“No esperamos menos, más que es una final, pero aquí es el que menos errores cometa, o el que más aproveche un error del otro equipo. Somos dos equipos muy parejos, lo hemos demostrado durante todo el torneo en la fase regular y merecidamente los dos estamos en estos momentos en la final”, subrayó el Pato.

