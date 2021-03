No pensamos que arrancamos mal, si derrotábamos a Saprissa nos poníamos a dos de Herediano en el segundo puesto. Sin embargo, vinimos a un estadio que siempre es complicado y enfrentamos a un rival que pese a que no sacó buenos resultados en el inicio, se sabe que un clásico es un campeonato aparte, ya sea en mujeres, hombres, niños o veteranos. Reitero, en un clásico no hay favoritos, por más mal o bien que ande uno u otro. Vimos a un Saprissa muy diferente que el que vimos en las primeras fechas y bien por ellas, porque también sacaron el resultado.