Wílmer López defiende a Mia Corbin: ‘El que botemos goles no me preocupa’

Mia Corbin es la goleadora del campeonato. Ella tuvo dos opciones muy claras para anotarle al Saprissa, pero la tercera fue la vencida para la espigada delantera de Alajuelense. (JOHN DURAN)

Alajuelense fue a la casa de Saprissa FF y ganó el primer partido de la final del Apertura 2022 del fútbol femenino con una victoria de 1 a 3.

Sin embargo, el técnico de la Liga, Wílmer López, asegura que aún no pueden festejar nada.

“Nos vamos contentas con este resultado, que no es decisivo, que no nos asegura absolutamente nada, porque allá en nuestra casa esperamos un partido igual o más difícil que este”, apuntó el Pato.

El partido definitivo por la corona del fútbol femenino será el sábado, a partir de las 7 p. m., en el Morera Soto.

¿Cuánto le sirve la experiencia para sacar este partido y para el que viene?

Lo que hablamos al principio, de que el partido iba a ser reñido, disputado, peleado y así fue. Del miércoles para acá vimos videos y hablamos de que había que tener la tranquilidad, la paciencia, la calma, no regalar ventajas, pero el rival hace sus méritos.

Saprissa presionó bien, nos apretó y nosotras hasta cierto punto nos complicamos en las salidas y provocamos que nos hicieran una buena presión y al final les dio frutos a ellas con el primer gol.

Cuando pasan los primeros diez minutos ellas bajan el ímpetu con el que entran, esa intención de ir a presionar, porque ningún equipo va a aguantar todo un partido presionando y ya el partido se equilibra y tuvimos la fuerte respuesta de ir al frente, de ir a emparejar el partido.

Las opciones claras después del 1 a 1 las tuvimos nosotros, las de Mia Corbin, las de Fernanda Barrantes y los dos goles. Saprissa al final tuvo la que sacó Mariela Campos en la raya casi a lo último.

Nosotros manejamos bien el ritmo de juego, el ir y venir del partido y nos vamos contentas con este resultado, que no es decisivo, que no nos asegura absolutamente nada, porque allá en nuestra casa esperamos un partido igual o más difícil que este.

El equipo falló en definición en este primer partido de la final. ¿Es algo que deben mejorar?

La definición que hemos tenido es muy buena durante el campeonato, somos el equipo más goleador.

Es lo que dicen que es en lo que estamos pecando y somos el equipo más goleador del campeonato, es el equipo que más goles mete. Es como contradictorio.

El que botemos goles no me preocupa. Lo que me preocuparía es que no produjéramos opciones de gol; ahí sí tendríamos un gran problema, pero mientras produzcamos, mientras creamos, mientras tengamos opciones, sabemos que en algún momento va a llegar una u otra y va a meter el gol.

Cuando Mía botó los primeros goles, que todo mundo pensó que tenían que ser goles, yo ni la regaño, ni le caigo encima, ni le mando a decir absolutamente nada, porque yo sé de la capacidad y las condiciones que tiene Mía, que te define con derecha, te define con izquierda, mete goles de cabeza.

Después de botar dos goles, que pudieron ser hasta más fáciles que el que hizo, en la otra opción que tuvo metió un golazo impresionante, un gol cruzado de lado a lado en el puro ángulo, cambiada completamente y la portera de ellas no puede hacer absolutamente nada porque es un golazo.

Cómo usted le va a decir algo a una jugadora porque bota uno o dos goles, cuando nos ha dado no sé cuánta cantidad de goles. Ella es la goleadora del campeonato. No podemos caerle encima ni criticarla porque falla uno o dos goles.

Lo bueno es que está llegando, está en el momento exacto para tener y crear esa opción. El problema sería que no creáramos opciones de gol. Ahí sí estaríamos metidos en un aprieto.

Wílmer López está a punto de conseguir un nuevo título con las leonas de Alajuelense. (JOHN DURAN)

¿Cómo no caer en exceso de confianza?

Yo creo que eso es de las cosas fuertes que tiene el equipo. No se cree, no se confía, no menosprecia a ningún rival y eso lo ha demostrado el equipo en todo el torneo. A pesar de que desde que arrancamos el torneo estamos en el primer lugar, a pesar de que en cierto momento ya habíamos asegurado el primer lugar en puntos y teníamos un colchón de puntos, el equipo siempre salió a pelear fuera cual fuera el rival.

En nuestra casa siempre salimos a imponer nuestras condiciones de juego. En nuestra casa hemos sido muy fuertes, hemos impuesto nuestras condiciones de juego, el ritmo de juego; no tenemos por qué cambiar.

No tenemos por qué regalar la iniciativa, por qué echarnos atrás, por qué ir a cuidar un marcador.

Más bien al contrario, yo creo que el sábado, aparte de que es el Día del Liguismo y habrá actividades durante todo el día en el estadio, se cerrará con la final femenina, a partir de las 7 p. m. e invito a toda la gente para que llegue y que tengamos un partido nuevamente a estadio lleno, por qué no.

Ojalá sea así, porque este es un beneficio y un plus para el fútbol femenino, que una final se vuelva a jugar a estadio lleno. Este equipo de Liga Deportiva Alajuelense le agradece a la afición todo el respaldo y todo el apoyo y esperamos que nos respondan en este último partido.

No tenemos por qué llegar confiados, no tenemos por qué llegar a creernos que ya somos campeonas, cuando falta la mitad del camino y en la mitad del camino pueden pasar muchas cosas.

¿Cómo transmitió confianza para que sus jugadoras reaccionaran?

Eso pasa más por la calidad de cada una de ellas. ¿Qué puede hacer usted como entrenador si te meten un gol al minuto cinco? Más que gritar dos o tres cosillas, hablarle a una directamente, mandarle una indicación a otra, después de ahí la actitud, la concentración, la disposición pasa meramente por el plano personal de ellas.

Lo bueno es que tengo un equipo de jugadoras muy capaces, muy profesionales, de muy buen recorrido, que ellas mismas dentro de la cancha toman acciones positivas.

Saprissa presionó, nos estaba apretando, nos estaba complicando la salida y aprovechó bien esa virtud que venía mostrando en partidos anteriores, de presionar esos 15 minutos primeros y lograron el gol.

La buena respuesta nuestra se da más por la capacidad de las jugadoras nuestras, que saben solucionar problemas, que saben solucionar situaciones dentro del terreno de juego, porque ahí como entrenador es mínimo lo que uno puede hacer.

¿Cómo manejar la parte psicológica si Saprissa consigue un gol rápido?

Es una cosa que puede pasar, nosotros no pensábamos que nos iban a meter un gol tan rápido. Lo habíamos hablado del jueves a este día, que vimos situaciones del partido entre Herediano y Saprissa, de esa presión que ejerció Saprissa en los primeros minutos.

Lo hablamos y sucedió. Se les dio el fruto de lo que producen, de lo que buscan y nos pusieron el primer gol. La capacidad de las jugadoras es lo que ayuda a salir adelante.

En nuestra casa siento yo que es otra historia, por las dimensiones de la cancha, porque es donde entrenamos, la conocemos muy bien, el ambiente que habrá, que va a ser espectacular, estoy seguro.

Eso es aún más algo motivante para que ellas sepan y se den cuenta de que lo que nos quedan son 90 minutos para volver a celebrar un campeonato.

Si sucediera un gol de Saprissa en los primeros minutos, ellas tienen la capacidad y las condiciones para solventar ese trago amargo y salir adelante como lo hicieron este domingo.