Wílmer López: ‘Alajuelense está instando a otras instituciones a que le metan duro al fútbol femenino’

Wílmer López está muy ilusionado porque le agrada la idea de poder alcanzar un título más con el equipo femenino de Alajuelense justo el 18 de junio, en el cumpleaños de la Liga. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense tiene toda la ilusión de obsequiarse de cumpleaños el tricampeonato en el fútbol femenino.

La Liga ganó el partido de ida de la final del Apertura 2022 contra Saprissa FF con un marcador de 3 a 1 y este sábado, a partir de las 7 p. m., se disputará el juego definitivo, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Imagínese lo que significa, salir campeonas, un tricampeonato y el día del aniversario institucional. Eso sería hacerla redonda, como dice uno. Esperemos poder hacerlo”, afirmó el técnico de las leonas de la Liga, Wílmer López.

¿Cómo manejar la parte emotiva de las muchachas?

Durante toda esta semana, después del partido allá en Saprissa les he estado recalcando mucho a ellas que nos queda un solo partido para consolidar un buen torneo.

Pero también en ese partido podemos perder todo y ahí es donde les hago consciencia de que este partido o nos da todo, o perdemos todo y yo creo que ellas han estado muy atentas en eso.

Y uno lo siente en el reflejo de los entrenamientos, en la actitud de ellas, en la disposición y yo creo que si hay una cuestión con la que yo estoy tranquilo es que a ellas uno las ve muy metidas de lleno en este último partido.

Deseosas de que llegue por todo lo que encierra, que es el último partido, que es el último paso que nos queda para el campeonato y por el ambiente que se está viviendo días previos a este partido.

Es algo histórico el invicto, el tricampeonato y posiblemente el estadio esté lleno. ¿Cómo asumen eso?

El ambiente que se está viviendo estos días, lo que uno oye en redes sociales y en noticias de que ya un 80% o 90% del estadio está vendido, eso uno se los hace ver a las jugadoras para motivación, no para caer en un conformismo de que ya con solo la presencia dentro del terreno de juego se va a ganar el partido.

Así a como nosotros ganamos por qué no se puede dar un resultado que uno no espera. Ellas están muy conscientes de lo que nos estamos jugando en un solo partido y más bien queremos terminar de ratificar lo bueno que hemos hecho durante todo el campeonato en este único partido que nos queda del torneo y yo creo que en buena hora que puede ser a estadio lleno, con nuestra afición, en nuestra casa.

Todo lo que está en el entorno de esto, que es un partido para celebrar nuevamente un campeonato.

¿Qué significa la magnitud del equipo femenino, los logros?

Uno vive el momento que está pasando con mucha motivación, muy alegre, muy contento, en el plano personal, porque se hace historia dentro de una gran institución como Alajuelense, el estar dirigiendo un equipo de fútbol femenino, sacarlo campeón por primera vez en la historia del equipo.

Se obtiene un bicampeonato en las manos de uno y estamos a las puertas de un tricampeonato, eso es hacer historia en una institución tan grande como Liga Deportiva Alajuelense y estar uno dentro de esa historia, para uno es halagador y motivante.

Pero no podemos perder de vista lo más importante, que es que nosotros nos preparamos para ganar partido a partido, nunca pensamos en tener un invicto como el que estamos teniendo.

Si al principio me hubieras preguntado cuántos partidos vas a estar invicto no le puedo decir. Ha sido parte del complemento de los buenos resultados, el buen desempeño, de la buena actitud y la disposición, aparte de la calidad y las condiciones que tiene cada una de las jugadoras, que se ha venido dando una con otra, tanto los campeonatos, como la situación del invicto.

El invicto en algún momento se pierde, esperemos que todavía falten varios partidos para que se pierda eso. Mientras uno esté y deje huella dentro de una institución como Liga Deportiva Alajuelense, a la cual uno ama con todo el corazón, para uno es halagador.

¿Cuánto le ha servido esto de escuela?

La diferencia entre el fútbol masculino y el femenino es que en uno juegan hombres y en otro mujeres. Después de ahí ... Como escuela, la enseñanza, el aprendizaje, todo es lo mismo.

Nada más que en un momento dirigís hombres y en otro mujeres, porque la forma de entrenamiento y la exigencia, todo prácticamente es la misma situación.

Lo único que varía es que por ser mujeres tenés que medirte a veces en la forma en la que hablás, cosa lógica, pero no porque a usted a los hombres les hable con malas palabras y los insulte, no, no... Tal vez el tono en el que se le habla a un hombre no se le puede hablar tan fuerte a una mujer.

Pero que de vez en cuando hay que hacerse sentir, hay que hacerse sentir, porque la exigencia es la misma. Ganás con hombres y ganás con mujeres, perdés con hombres y perdés con mujeres igual te van a quitar. Sabés que dependés de resultados y tenés que exigirles a hombres o mujeres.

La enseñanza es muy bonita, muy enriquecedora para uno y más por lo que he vivido en este año y seis meses que tengo de dirigirlas, que hemos estado en tres finales y hemos obtenido dos campeonatos y estamos a las puertas de otro.

Eso para uno es un orgullo porque es dentro de una institución en la cual uno espera seguir dejando un poquito de huella.

¿Qué tan especial sería conseguir el tricampeonato en el día del cumpleaños 103 de la Liga?

Imagínese lo que significa, salir campeonas, un tricampeonato y el día del aniversario institucional. Eso sería hacerla redonda, como dice uno. Esperemos poder hacerlo.

Va a ser duro, va a ser difícil, complicado este último partido que nos falta, pero yo creo que tengo un buen equipo, tengo muy buenas jugadoras y están muy mentalizadas y muy claritas de lo que hay que hacer y esperemos poder sacar un buen resultado.

Aparte de que es El Día del Liguismo, todas las actividades que hay, se puede dar para que sea un nivel a nivel institucional bastante positivo.

¿Hará cambios en el once inicial?

No tengo ninguna jugadora lesionada, prácticamente todas están en buenas condiciones, están deseando el partido de este sábado, todas están queriendo jugar, no solo las once del partido anterior, sino de las 19 que tengo en mi poder en este momento.

Todas quieren jugar, entonces estoy tranquilo, porque yo sé que cualquiera que vaya a jugar lo hará de buena forma y ayudará al equipo para obtener este campeonato.

¿Las muchachas recibirán algún premio económico si ganan el tricampeonato?

Yo creo que debe haber un buen beneficio para ellas, claro que sí, pero también tenemos que caer en la realidad de lo que es el fútbol femenino, que tal vez económicamente no es tan fuerte como el masculino. Los torneos anteriores cuando se sale campeón han recibido premio.

A nivel costarricense serían el primer equipo en lograr tres campeonatos de forma consecutiva y dos de manera invicta en el fútbol en general, en masculino o femenino. El único equipo que lo ha hecho es el Arsenal femenino. ¿Cree que ese legado que dejará este equipo debe reflejarse en beneficios a las jugadoras, más de los que podrían tener en este momento?

Es bonito saber que a nivel internacional podemos quedar ahí, montar una historia y ojalá así sea.

¿Qué tan complicado es planear ese último once?

Tengo a todo el equipo bien, todo el equipo está en condiciones para jugar, no solo físicamente. Por lo menos en el cierre de la primera fase, en los últimos cuatro partidos tuve la oportunidad de darle muchos minutos a jugadoras que no tenían, como Sianyf Agüero y María Paula Arce, que no tenían mucha participación, igual que Alexandra Pinell.

Eso le da la tranquilidad a uno que para cuando las ocupe están en buen nivel. Aparte de la motivación que encierra que es un último partido, que es un campeonato y el ambiente que habrá, yo creo que no hay mucho que pensar, ni mucho problema si tengo que usar a una u a otra.

¿Siente que es más especial quedar campeón contra el archirrival?

Siempre jugar un clásico es riquísimo, es sabroso, por la rivalidad que ha existido de por vida en las dos instituciones futbolísticamente hablando y cuando un clásico se convierte en un partido de final todavía es más, es más motivante, más halagador para las que están ahí pudiendo ser parte de ese compromiso.

En esta semana les dije a las jugadoras: ‘Si usted no quiere jugar, me dice y yo me pongo peluca y enaguas y juego’ y ahí paso por una de ellas, porque jugar un clásico a estadio lleno, como este y final, tiene que ser algo que todo jugador desea y añora en un campeonato nacional sea el país donde se juegue.

Ellas lo tienen muy clarito y están motivadísimas para este último partido.

Alajuelense femenino parece que no tiene rival en Costa Rica. ¿Cómo puede hacer el fútbol femenino para que la Liga tenga más competencia?

El hecho de que usted tenga un buen equipo no te da seguridad de que seas campeón, hemos visto muchos equipos a nivel mundial, selecciones muy buenas, equipazos y al final no son campeonas. También parte del buen momento, de la historia que se está haciendo es por el trabajo del día a día.

Por muy buenas que sean, si usted no hace trabajos, si no se les orienta bien, si no se realizan buenas cosas, el barco andaría a la deriva, porque mucho triunfalismo, muchos ganes también pueden perjudicar a las jugadoras, creerse, menospreciar a los rivales y por ahí cosa importante que ha tenido este equipo es que nunca ha menospreciado a este rival.

Siempre ha ido a proponer sea cual sea el rival, la cancha, la hora, todo y el momento, porque ellas han sido muy claras y la mano de uno para entrenador está para que en esos momentos en los que uno vea que alguna jugadora se está desubicando y se está saliendo del saco, como se dice, ya es donde uno tiene que actuar.

Ubicarla y meterla en el camino por el que vamos todos para que no haya ningún problema a nivel grupal y podamos seguir en marcha sobre el objetivo que era, de ser campeonas.

Hemos ido bien y lo bueno de lo que está haciendo la Liga es que Alajuelense está instando a otras instituciones a que le metan duro al fútbol femenino, que inviertan en el fútbol femenino y que haya una competencia.

En eso la Liga ha sido la principal institución de apoyo al fútbol femenino y en eso el beneficiado es el fútbol costarricense en general.

Shirley Cruz manifiesta que le molesta una rodilla. ¿Va a ser de la partida?

Lo de Shirley de la rodilla no es de ahorita, eso viene de hace rato, desde los partidos que jugaron en el Estadio Nacional. De ahí en adelante ha venido con una molestia, le han hecho tratamientos de una cosa, plasma y toda la cuestión y Shirley no ha dejado de entrenar.

Siempre ha estado ahí presente, ha jugado los partidos en los que la hemos necesitado y lo ha hecho muy bien. Un ejemplo fue el partido anterior en el Saprissa.

Le puedo decir que del once, ella arranca de inicio. Esperemos que en el entrenamiento final no haya ninguna situación complicada para no cambiar nada.

De ganar el campeonato, ¿usted seguirá dirigiendo al equipo o tiene otro plan para usted la institución?

Hasta el momento sí, no ha habido nada diferente, no ha habido ninguna situación a nivel institucional de que lo muevan a uno para otro puesto.

Ahí seguimos, yo estoy muy feliz, muy contento dirigiendo el fútbol femenino y ojalá obtener el campeonato y poder quedarme ahí el próximo torneo tratando de revalidar nuevamente el campeonato.