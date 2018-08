"El rumor sobre si me quedó o me voy siempre ha existido y hasta cierto punto me ha dado un grado de molestia, porque se dicen muchas cosas que hasta uno se sorprende. Una vez me dijeron que iba para Noruega y de verdad no sabía nada; hasta uno se queda sorprendido”, comentó Azofeifa, tras la derrota 2-1 de los santistas, el miércoles ante el Portmore de Jamaica, por la Liga Concacaf.