Waylon Francis: ‘Si el técnico me necesita un par de minutos ante Saprissa, bienvenido sea’

Waylon Francis desea repetir la experiencia de ser campeón con el Herediano, tal y como lo logró en 2012. Fotografía: Lilly Arce

El lateral Waylon Francis no puede ocultar su felicidad de haber vuelto al Herediano, club al que considera su casa, por lo que confía en aportar lo más pronto posible en la cancha para alcanzar la corona número 30 con los rojiamarillos.

Waylon, quien se desligó del Columbus Crew de la MLS, club al que llegó en el 2014 y tras coronarse campeón, luego de no llegar a un acuerdo, desea aportar su experiencia en el cuadro rojiamarillo y desde ya está a las órdenes del técnico Jeautin Campos.

“Es cierto que tengo alrededor de mes y medio sin competir, desde que acabó la temporada y que recién me he ido incorporando a los entrenamientos del Herediano, pero siento que me he adaptado rápidamente a la idea de juego. Si el técnico me necesita un par de minutos ante Saprissa bienvenido sea, si no seguiré preparándome de lleno para cuando me necesiten”, comentó Francis.

El jugador quien llegó en el 2012, tras su paso por Brujas y Limón FC, confía en volver a proclamarse campeón con los florenses, luego de ser parte de la planilla histórica de la institución que rompió una larga sequía de campeonatos, la cual arrastraba el club desde 1985.

“De aquel grupo quedan (Esteban) Granados y Yendrick (Ruiz), para mí es importante que esos dos jugadores queden de aquel título histórico. Espero poder aportar toda la experiencia que adquirí en la MLS en el equipo, a los más jóvenes. También espero poder adaptarme lo más rápido posible al equipo y aportar, volver a concentrarme en el campeonato”, aseguró Francis.

El exmundialista de Brasil 2014 tiene claro que la competencia en Herediano será muy fuerte, al tener una plantilla amplia y no será sencillo hacerse con un campo en el cuadro estelar.

“Por algo Herediano es el campeón nacional. Siempre habrá competencia. Para tener oportunidad de jugar tengo que trabajar muy fuerte día con día, obviamente estar fuerte físicamente. Me he tenido que adaptar al fútbol nacional, pues tenía ocho años de estar fuera y ese cambio no es fácil, pero nos estamos sintiendo bien y espero muy pronto aportar al grupo”, enfatizó Francis.

Por su parte, el técnico Jeaustin Campos aseguró que la llegada de Waylon Francis será muy importante, pues peleará un puesto en una zona del campo que desea reforzar, donde cuentan con jugadores jóvenes, con grandes actitudes, pero que requieren de tomar esa experiencia para afrontar el campeonato.