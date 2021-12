Wálter Rodríguez cumplió 30 años de ser una pieza clave en el camerino de Alajuelense

Wálter Rodríguez afirma que le encanta su trabajo y a veces le parece mentira que tenga tanto tiempo ejerciendo ese rol en Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Wálter Rodríguez acaba de cumplir 30 años de trabajar como utilero de Liga Deportiva Alajuelense y es el cuarto colaborador con más tiempo de laborar en el club.

El récord lo posee Francisco ‘Gato’ Álvarez Moreira, con 55 años de pertenecer a la Liga, seguido por Víctor ‘Mingo’ Reyes con 42 años y Marvin Vega con 32 años.

“30 años ya, en realidad uno mira hacia atrás y ha disfrutado tanto lo que ha hecho, que se ha ido sumamente rápido el tiempo. En 30 años uno no piensa en el paso del tiempo, sino en que apenas ayer empezó todo esto y ya vamos avanzados”, mencionó Wálter Rodríguez en una charla con La Nación.

Su nombre siempre aparece en la boleta oficial de la alineación, en la que van incluidos todos los integrantes del cuerpo técnico, pero quizás, pasa desapercibido por la mayoría y, de cierta manera, eso le agrada, porque no es de los que les gusta llamar la atención.

“Oficialmente este se convirtió mi primer trabajo, con permiso patronal para poder trabajar y todo, pero siempre me relacioné mucho con el ámbito de la construcción, porque mi papá tenía una empresa y estuve por ahí ayudándole desde muy pequeño”, contó.

Recuerda que él llegó a la Liga porque el utilero principal, don Santiago Jiménez, sacó unas vacaciones de un mes para ir a visitar a un hijo a Estados Unidos.

“Cuando él se va para allá, mi papá que era el jefe de mantenimiento de la Liga me propone que si quiero ir a trabajar ese mes de vacaciones, en diciembre. Cuando don Santiago regresó le dijeron que si se quería pensionar, porque ya tenía 35 años de ser utilero, decidió pensionarse y me dieron el puesto a mí”.

Así es como lo que inició como un trabajo temporal por un mes ya lleva 30 años y durante todo este tiempo ha sido testigo directo de alegrías y tristezas, de momentos buenos y situaciones muy difíciles.

“Lo más bonito en la Liga es la gran posibilidad de compartir con tanta gente bonita, gente que uno se encuentra por todo el país, donde uno ande, compañeros de trabajo que a pesar de los años que tiene uno se detienen en la calle para saludarlo con gran aprecio, colaborar con tantas personas, ha sido muy lindo para mí”, reseñó Rodríguez.

Afirma que se siente privilegiado, porque le encanta el trabajo que hace, aparte de que la Liga le ha dado estabilidad laboral durante 30 años.

“Un día laboral mío hoy es totalmente diferente a lo que era hace 30 años. Yo tengo que estar en las instalaciones del CAR a las 5:30 a. m. todos los días, a esa hora iniciamos las labores de alistar las cosas en el camerino para que los jugadores encuentren todo, luego tenemos el desayuno y luego armamos cancha”.

Rodríguez explicó que armar cancha es ir a poner todos los trabajos que vaya a realizar el entrenador en la sesión de ese día y luego participar del entrenamiento, hasta las 10 a. m. u 11 a. m., cuando la práctica termina.

“Después tenemos que recoger toda la ropa, alistar todo, empezar a llevar cosas a la lavandería y empezar a preparar lo que necesitamos para el día siguiente, eso hasta la 1:30 p. m., que ya vamos saliendo”.

Eso ocurre en la actualidad, pero hace 30 años las cosas eran distintas, empezando porque todos los días se entrenaba en el estadio y él vive a 300 metros del Morera Soto.

“Me iba caminando, los entrenamientos empezaban a las 8:30 a. m., o 9 a. m. y no había que madrugar mucho. En la parte de material de trabajo no era tan intenso como ahora, eran tres o cuatro cosas que se pedían y los preparadores físicos con eso lograban desarrollar un entrenamiento completo. Ahora hay más cosas que se piden, pero los entrenamientos son muy diferentes”.

También hay una parte en la que tiene que conocer la personalidad y los gustos de cada integrante del camerino.

“Imagínese a 25 o 30 personas todas con carácter diferente, unos muy serios, otros charlatanes, unos muy ordenados, otros muy desordenados, a todo hay que aprender a trabajar con cada uno de ellos, incluso aprender a conversar con ellos”.

Dijo que hay algunos futbolistas a los que les gusta que se les toque temas de conversación, pero que otros son muy quitados para algunas cosas.

“Lo importante es darles un buen ambiente de trabajo a ellos. Cuando uno como utilero desarrolla un buen ambiente de trabajo con el jugador es un buen complemento para el equipo”.

Al pensar más en lo que él ha vivido durante estos 30 años, recordó que cuando iniciaba le tocaba ir a cubrir en algunos momentos partidos de lo que en ese entonces se llamaban promesas y que actualmente es el alto rendimiento.

Para Wálter Rodríguez fue muy especial ponerle la cinta de capitán a Bryan Ruiz cuando el volante regresó a la Liga. (Cortesía)

“Estaban ahí Luis Marín, Rónald Gómez, Wilson Muñoz como jugadores... Yo los vi pasar toda la carrera, se retiraron y ahora son técnicos más bien. Otros jugadores que se han ido y han regresado, como Bryan Ruiz que regresa y siente el mismo cariño por uno que cuando se fue. Y el sentimiento es mutuo. Yo no veo en Bryan al jugador que triunfó en Europa, yo veo a la persona como tal, como amigo, como ese muchacho que siempre ha sido cortés y amable conmigo”.

Única roja. Durante la fase regular del torneo recién finalizado le tocó vivir una situación que nunca había experimentado. Alajuelense visitaba a Sporting FC y lo expulsaron.

“Es la primera vez que me sucede en 30 años y en realidad la expulsión mía fue por un capricho del que estaba de cuarto árbitro en ese momento, tanto así que todos los de la junta directiva de nosotros que estaban detrás de la banca me empezaron a gritar apoyándome, porque vieron que no era lógico”.

Aún no comprende por qué le mostraron esa única tarjeta roja que tiene en su historial.

“Yo hice un gesto de tocarme la cabeza, pero eso fue todo, nada más. Cuando el cuarto árbitro llama al central y le dice que me expulse, el central le dijo que por qué, que era amarilla y el cuarto insistió en que me expulsara de una vez. Y me expulsaron”.

En el momento no sabía cómo reaccionar, porque era una situación que nunca había afrontado, pero luego pasó algo que lo sorprendió.

“Eso da pie también para darse cuenta uno de lo grande que es una institución como la Liga, porque inmediatamente después, empecé a recibir mensajes de gente de Estados Unidos, de amigos de España, de amigos de Argentina, de un montón de lados que siguen los partidos de la Liga y a veces uno no se da cuenta que eso está sucediendo. Claro, me expulsaron y ahí tuve mis 15 segundos de fama (ríe...), pero ojalá que no vuelva a suceder”.

Hoy lo piensa y dice que si le tocaba vivir esa experiencia de ser expulsado en un partido, lo mejor fue que se diera así, sin ser culpable de nada.

“Fue una expulsión injustificada, innecesaria y si hubiera hecho algo malo tendría un cargo de conciencia, pero como no fue así ni me molesta ni me incomoda la situación que se dio”, relató.

Confesiones. Wálter Rodríguez vive desde adentro las alegrías y las tristezas que siempre están alrededor de Alajuelense. Es parte de los liguistas que a veces no encuentran explicaciones cuando se produce un golpe futbolístico difícil de asimilar.

“Nosotros tenemos el mismo sentimiento que puede tener cualquier jugador, porque nosotros igual que ellos estamos todos los días desde temprano en cancha, trabajamos todos los entrenamientos, viajamos a todos los partidos, todas las cosas buenas y malas que suceden ahí estamos ahí con los jugadores y cuando se logran los títulos uno lo siente y cuando no se logran lo sufre”.

Y añadió: “Cuando no se logra un título es muy triste, es una tristeza que embarga mucho porque mucha gente no lo entiende, es el trabajo de uno, las madrugadas que uno se pegó, el esfuerzo de cada día de uno, porque uno viene con la ilusión de que las cosas van a salir bien y cuando no se dan es un balde de agua fría, sea quien sea el que quede campeón”.

Pero en los tiempos de bonanza, la situación es complemente distinta, porque está esa sensación del deber cumplido, de que todo valió la pena.

“Cuando se es campeón es algo maravilloso, porque vas a cualquier lado y la gente te habla de la Liga, en una reunión familiar pasa, es bellísimo, uno lo disfruta montones”, reseñó.

También una parte que con el paso de los años asimiló mejor y es el periodo en el que hay movimientos en el equipo, porque le toca ver partir a jugadores con los que convivió durante mucho tiempo.

“Con los años uno va madurando en ese sentido, porque el apego emocional es diferente de cuando uno empieza a como lo vemos hoy. Ya hoy los tiempos han cambiado y si se retira un jugador uno tiene la posibilidad de seguir conversando con él, antes algún extranjero se iba y se perdía la comunicación de por vida con esa persona. Hoy no, se sigue hablando”.

Además, Wálter Rodríguez asegura que algo muy importante es que las personas que realmente puede llegar a considerar amigos dentro del club nunca se van a alejar aunque se vayan.

“Siempre van a estar ahí para un saludo, para una cosa o para la otra”, finalizó el hombre que acaba de cumplir 30 años de ser utilero de la Liga.

